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На востоке Казахстана синоптики прогнозируют сильные дожди 6 сентября

На востоке Казахстана синоптики прогнозируют сильные дожди 6 сентября Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на востоке Казахстана днем ожидаются сильные дожди.


"На северо-западе, юге, юго-востоке и в центре страны ожидается преимущественно без осадков", – рассказали синоптики. 

По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, на севере, в горных районах юго-востока страны – град.

На северо-западе, севере, в центре РК синоптики прогнозируют туман. 

В Астане – переменная облачность, временами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +14+16°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С.

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