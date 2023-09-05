На востоке Казахстана синоптики прогнозируют сильные дожди 6 сентября

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на востоке Казахстана днем ожидаются сильные дожди.

"На северо-западе, юге, юго-востоке и в центре страны ожидается преимущественно без осадков", – рассказали синоптики. По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, на севере, в горных районах юго-востока страны – град. На северо-западе, севере, в центре РК синоптики прогнозируют туман. В Астане – переменная облачность, временами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +14+16°С. В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С. В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С. Читайте также Первые банкроты появились в Казахстане Как оказывают медпомощь в отдаленных селах Карагандинской области Служба внутреннего аудита акимата Абайской области проводит финконтроль

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