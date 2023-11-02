На востоке Казахстана синоптики прогнозируют сильный снег

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 3 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на западе, севере, востоке республики под влиянием атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют осадки (дождь, снег), на востоке страны – временами сильный снег, низовая метель, гололед. В южной части РК с отрогом антициклона ожидается погода без осадков.

По Казахстану – туманы, усиление ветра.

В Астане – переменная облачность, ночью и утром небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.

В Алматы– переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.