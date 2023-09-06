Жители Астаны услышат вой электросирен

В Астане на 9 утра запланирована проверка системы оповещения города с запуском электросирен, сирено-речевых устройств и перехвата теле-радиовещания, сообщает Zakon.kz.

Проверку проводят в рамках республиканской штабной тренировки "Қорғау-2023".

Электросирены включают для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Звук обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!". Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и т.д.) для получения информации и инструкции о действиях в сложившейся обстановке.



ДЧС просит сохранят спокойствие и не поддаваться панике и слухам.

Как сообщали ранее, в апреле – мае системы оповещения проверяли в Актау, Шымкенте и других городах. В Алматы часто включают сирены, особенно по четвергам, так как город находится в сейсмоопасной зоне.