21 мая в Алматы прозвучат сирены

В 10 утра 21 мая в Алматы прозвучать сирены. ДЧС города проведет проверку системы оповещения, сообщает Zakon.kz.

Учебно-тренировочная проверка с автоматическим перехватом теле- и радиовещательных каналов с включением электрических сигналов "Внимание всем!" информирует гостей и жителей города о проведении проверки технической готовности системы оповещения и о начале сейсмотренировки.

"Кроме того, при срабатывании сирено-речевых установок будут проводиться объектовые сейсмо- тренировки в образовательных учреждениях, местах массового скопления людей, с отработкой элементов эвакуации граждан из зданий в заранее определенные безопасные места".

Последний раз общегородскую сейсмотренировку в Алматы проводили 23 февраля.

