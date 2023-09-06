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Казахстанские репродуктологи просят продлить программу ЭКО

Казахстанские репродуктологи просят продлить программу ЭКО Фото: pixabay
Врачи Казахстана просят продлить программу "Аңсаған сәби" как минимум до 2030 года. Этот проект призван решить проблему казахстанских пар, отчаявшихся иметь детей.

За 2 года с начала реализации проекта забеременеть смогли больше 8 тысяч казахстанок. А на свет появились свыше 5 тысяч долгожданных детей.

К примеру, Роза Батырова 17 лет ждала своей беременности. За ее плечами 2 неудачные попытки экстракорпорального оплодотворения. Но, несмотря на это, она не отчаивалась и повторно прошла процедуру ЭКО. На этот раз все получилось.

"Мне 37 лет, последнюю процедуру ЭКО я сделала по квоте. Ждала ее где-то полгода. Было тяжело в психологическом плане, стресс как никак. В медицинском центре мне помогли советами, и благодаря им, я считаю, все получилось. Сейчас вот готовимся".Роза Батырова, жительница Астаны

Для многих этот проект – последний шанс стать родителями. Как отмечено в публикации "Хабар 24", претендовать на квоты могут семьи, состоящие в официальном или в гражданском браке.

"Есть платные программы, есть программы в рамках медицинского страхования. Определены четкие критерии, медицинские показания. Простыми словами, должен быть достаточно реальный резерв у женщины, это первое. Когда уже пара проходит и ей дают квоту, мы здесь при приеме и консультации, прежде чем вводить в программу, советуем питание, правильный образ жизни, если есть лишний вес, надо его убрать".Алмагуль Ахметова, вице-президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины

Стоит отметить, что в Казахстане фактически каждая шестая семейная пара бесплодна. По официальным данным, на учете стоят 15 тысяч супругов. Но не всем необходимо ЭКО. Кому-то достаточно гормональной или хирургической коррекции.

Положительный результат наступает в 45% случаев, говорят врачи. Поэтому, по их словам, важно сохранить специальную программу с квотами хотя бы до 2030 года. Так как не каждый может позволить себе процедуру ЭКО, потому что дорого.

"Сегодня я могу сказать, что каждая вторая программа делается за счет бюджета, это здорово. Единственное, что можно пожелать, – больше доступности для сельских жителей. Им, наверное, нужна поддержка в оплате проезда в областные центры, в Алматы и Астану, проживание в этих городах. Потому что все-таки программа ЭКО продолжается почти две недели".Вячеслав Локшин, главный внештатный репродуктолог Министерства здравоохранения РК

Первая лаборатория ЭКО в Казахстане появилась 28 лет назад.

Еще в 2020 году Касым-Жомарт Токаев поручал увеличить квоты на ЭКО.

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