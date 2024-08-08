"Аңсаған сәби": 7 000 детей родились с помощью ЭКО в Казахстане

Три года назад в Казахстане по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева запущена программа "Аңсаған сәби". Проект призван осуществить заветную мечту семейных пар наконец взять в свои объятия долгожданного малыша, сообщает Zakon.kz.

За последние годы количество квот на процедуру ЭКО увеличили в семь раз: каждый год в стране распределяют 7 тыс. квот. По словам вице-президента Казахстанской ассоциации репродуктологов Алмагуль Ахметовой, Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, которая предоставляет бесплатные квоты на ЭКО для своих граждан. Какие результаты дала госпрограмма "Аңсаған сәби" и почему ее решили продлить до 2030 года, рассказала специалист.

Фото: госпрограмма "Аңсаған сәби"

– Алмагуль Аймурзаевна, в 2021 году по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в стране была принята трехлетняя программа "Аңсаған сәби". Какие итоги программы можно озвучить в настоящее время?

– Программа "Аңсаған сәби" является ярким примером государственной поддержки семей и демонстрирует стремление Казахстана к улучшению демографической ситуации в стране. Эта программа дает шанс обрести счастье отцовства и материнства, сохранить институт брака, улучшить качество жизни и социальную адаптацию.

За два года запуска программы, реализуемой по поручению главы государства, родились более 7 тыс. детей. Казахстан в лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий находится на одной из передовых позиций, в стране используются все современные технологии в гинекологии, андрологии, генетике и эмбриологии.

Каждый год в стране в разрезе регионов, с учетом количества женщин и мужчин фертильного возраста распределяют определенное количество квот на проведение ЭКО. Сейчас в Казахстане работает 31 центр экстракорпорального оплодотворения, 19 из них оказывают услуги в рамках социального медицинского страхования.

– Как вы оцениваете спрос на программу экстракорпорального оплодотворения?

– По данным Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, в стране выполняется свыше 16 тыс. циклов ЭКО и практически 40% занимает государственный объем. По примеру Европейской ассоциации потребность вычисляется из расчета 1000-1500 циклов на 1 млн населения. Таким образом, ежегодная потребность в Казахстане – 20 тыс. циклов. В среднем же каждая шестая казахстанская семья испытывает проблемы с зачатием и в 30% случаев необходимо применение методов вспомогательных репродуктивных технологий.

На сегодняшний день в Казахстане более 14 тыс. женщин и более 5 тыс. мужчин состоят на учете с диагнозом "бесплодие".

– Как известно, программу "Аңсаған сәби" было решено продлить до 2030 года? С чем это связано и что это даст?

– Решение о продлении программы "Аңсаған сәби" до 2030 года обусловлено несколькими важными факторами. Во-первых, спрос: число семей, сталкивающихся с проблемой бесплодия, продолжает расти.

Во-вторых, положительные результаты: эффективность процедуры ЭКО в Казахстане на уровне и даже выше многих передовых западных стран. Благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий в нашей стране родилось более 35 тыс. детей.

Бесплодие – прежде всего медико-социальная проблема общества, а продление программы до 2030 года позволит достичь повышения качества жизни многих семейных пар, которые долгое время мечтали о детях. Программа продолжит способствовать повышению рождаемости в Казахстане, что в итоге положительно скажется на демографической ситуации. Безусловно, программа "Аңсаған сәби" стимулирует развитие репродуктивной медицины в стране, внедряются новые технологии, а медицинские специалисты повышают свою квалификацию.

Продление программы "Аңсаған сәби" еще на шесть лет стало важным шагом для решения проблемы бесплодия в Казахстане и создания благоприятных условий для рождения детей.

– Как будет усовершенствована программа "Аңсаған сәби" и ее условия?

– Программа "Аңсаған сәби" стала более доступной, так как, помимо увеличения количества квот, были изменены и критерии отбора. Важно отметить, что сейчас ожидание очереди на квоту составляет от года до полутора лет.

Также в ближайшее время будет внедрена система автоматизации и полная цифровизация формирования листа ожидания с абсолютной прозрачностью. То есть совсем скоро встать в очередь на ЭКО и следить за ее продвижением можно будет онлайн. Проектом занимается Республиканский Центр электронного здравоохранения при поддержке цифрового правительства.

– По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, Казахстан лидирует в Центральной Азии по развитию системы ЭКО. Что позволяет нашей стране сохранять за собой лидерство в этой области?

– Заявление министра здравоохранения действительно отражает значительные достижения страны в этой области. Во-первых, необходимо отметить государственную поддержку. Взять, к примеру, вышеупомянутую программу "Аңсаған сәби". Государство создает благоприятные условия для развития репродуктивной медицины, включая нормативно-правовую базу, финансовую поддержку и сотрудничество с международными организациями.

В Казахстане внедряют высокий уровень медицинских технологий: отечественные клиники оснащены современным медицинским оборудованием, что позволяет проводить сложные процедуры ЭКО с высокой степенью эффективности. У нас работают высококвалифицированные специалисты в области репродуктивной медицины, которые регулярно повышают квалификацию. Казахстан активно сотрудничает с ведущими мировыми центрами репродуктивной медицины, что позволяет внедрять передовые технологии и повышать качество предоставляемых услуг.

Сейчас почти во всех крупных городах страны существуют медицинские центры, в которых можно получить услуги ЭКО. Все это становится доступнее для населения, а государственные программы позволяют снизить финансовую нагрузку на семьи, нуждающиеся в этой процедуре.

Казахстанские клиники уделяют большое внимание индивидуальному подходу к каждому пациенту с максимальной безопасностью и качеством, что повышает эффективность лечения и удовлетворенность пациентов.

Высокий уровень развития репродуктивной медицины привлекает пациентов из других стран и способствует развитию медицинского туризма в Казахстане. Успехи нашего государства в области ЭКО повышают и международный авторитет страны, привлекая инвестиции в развитие здравоохранения.

Лидерство Казахстана в Центральной Азии по развитию системы ЭКО является результатом целенаправленной государственной политики, высоких медицинских технологий, доступности услуг и международного сотрудничества.

– Как развитие технологий влияет на совершенствование системы ЭКО в Казахстане, методы работы и безопасность?

– Развитие технологий оказывает значительное влияние на совершенствование системы ЭКО в Казахстане, повышая эффективность процедур, безопасность и расширяя возможности для бесплодных пар.

Если мы говорим о повышении точности диагностики, то новые методы позволяют более точно определять причины бесплодия, что помогает подобрать индивидуальный план лечения для каждой пары. Широкое внедрение генетических исследований позволяет нам выявлять генетические причины бесплодия и выбирать наиболее подходящие эмбрионы для переноса.

Не стоят на месте и методы стимуляции яичников. Благодаря новым препаратам и схемам стимуляции врачи могут подобрать индивидуальный протокол для каждой пациентки, что снижает риск осложнений и повышает эффективность процедуры. Современные УЗИ-аппараты дают возможность отслеживать рост фолликулов в режиме реального времени и более точно определить момент пункции.

Большое внимание уделяется улучшению условий культивирования эмбрионов. Существуют инновационные инкубаторы с системой контроля температуры, влажности и газового состава, которые создают оптимальные условия для развития эмбрионов. Новые методы оценки качества эмбрионов, такие как time-laps микроскопия, позволяют выбрать для переноса эмбрионы с наибольшим потенциалом имплантации.

Специальные программные комплексы позволяют врачам создавать индивидуальные планы лечения для каждой пары, учитывая все особенности их организма. Развитие телемедицины в Казахстане делает возможным для пациентов консультироваться со специалистами и отслеживать результаты лечения дистанционно.

Развитие технологий играет ключевую роль в совершенствовании системы ЭКО в Казахстане. Благодаря новым методам и подходам, процедура становится все более безопасной, эффективной и доступной для большего числа пациентов.

– В прошлогоднем Послании президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в основе стратегии экономического развития Казахстана будут находиться интересы и потребности наших граждан, то есть она должна быть максимально человекоцентричной. Как эта позиция главы государства созвучна с задачами в сфере репродуктологии? Как вы оцениваете значение его инициативы по созданию и развитию программы "Аңсаған сәби"?

– Человекоцентричность в контексте репродуктологии подразумевает, что все решения и действия, связанные с этими процедурами, должны быть направлены на благо человека и его семьи. Это означает, что при выборе методов лечения, при проведении процедур и при принятии решений о дальнейшем использовании эмбрионов, на первое место ставятся интересы пациента.

Я бы выделила такие основные принципы человекоцентричности в ВРТ:

безопасность. Все процедуры вспомогательных репродуктивных технологий должны проводиться в соответствии с высокими стандартами безопасности, чтобы минимизировать риск осложнений для матери и ребенка;

Все процедуры вспомогательных репродуктивных технологий должны проводиться в соответствии с высокими стандартами безопасности, чтобы минимизировать риск осложнений для матери и ребенка; информированное согласие. Пациенты должны быть полностью проинформированы о всех аспектах процедуры ВРТ, включая ее преимущества, риски и возможные осложнения. Решение о проведении процедуры должно быть осознанным и добровольным;

Пациенты должны быть полностью проинформированы о всех аспектах процедуры ВРТ, включая ее преимущества, риски и возможные осложнения. Решение о проведении процедуры должно быть осознанным и добровольным; индивидуальный подход. Каждый пациент уникален, поэтому программы ВРТ должны разрабатываться индивидуально с учетом особенностей организма и психологического состояния;

Каждый пациент уникален, поэтому программы ВРТ должны разрабатываться индивидуально с учетом особенностей организма и психологического состояния; этические соображения. Применение ВРТ должно основываться на высоких этических принципах. Важно соблюдать баланс между стремлением к достижению беременности и уважением к жизни человека;

Применение ВРТ должно основываться на высоких этических принципах. Важно соблюдать баланс между стремлением к достижению беременности и уважением к жизни человека; психологическая поддержка. Пациенты, проходящие через процедуру ВРТ, испытывают сильный стресс, поэтому важно обеспечить им психологическую поддержку на всех этапах лечения.

Будущее ВРТ связано с дальнейшим развитием технологий и совершенствованием этических норм. Важно, чтобы развитие вспомогательных репродуктивных технологий шло в ногу с развитием общества и отвечало на его запросы. Человекоцентричность должна оставаться одним из главных принципов любой области здравоохранения. Мы несем солидарную ответственность за будущее поколение и процветание нации.