Почему в учебниках "Познание мира" все еще Нур-Султан и 14 областей

Новый учебный год в Казахстане преподносит сюрпризы. Как оказалось, в учебнике "Познание мира" за четвертый класс все еще прописаны 14 областей Казахстана и столица Нур-Султан, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что учебник выпущен в 2019 году.

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В мае 2022 года в Казахстане появились три новые области: Улытауская, Жетысуская и Абайская. Тогда Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".

А уже 17 сентября 2022 года столице Казахстана было официально возвращено название Астана. Соответствующий закон подписал глава государства.

В пресс-службе Министерства просвещения уточнили на обращение, что ведомством ведется комплексная работа по устранению ошибок в учебниках.

Также там добавили, что учебник "Познание мира" для 4 класса общеобразовательной школы был издан в 2019 году и более не переиздавался.

"На тот момент времени информация об административно-территориальном делении Казахстана была актуальна и достоверна. В электронном учебнике "Познание мира" для 4 класса информация та же, поскольку содержание бумажного и электронного вариантов должно совпадать. Изменения вносятся в PDF-файл на сайте Министерства просвещения РК". Пресс-служба Министерства просвещения РК

По данным ведомства, издательствам уже поручено заменить устаревшие данные в содержании действующих учебников.

"Организациям образования выданы учебно-методические комплексы, в том числе в электронной форме. Для замены учебников требуется тщательное проведение соответствующих мероприятий, в том числе по недопущению ошибок", – заключили в пресс-службе.

Кроме того, в Казнете распространяют видео с интересным заданием также по учебнику "Познание мира" за четвертый класс.

"Задание. Составьте коллаж о правах и обязанностях граждан Казахстана. Придумайте синквейн о значении Конституции в жизни нашего общества. Оказывается, это пятистишье. Вот следующее. Представьте, что вас избрали депутатами парламента. Какой закон вы предложили бы принять? Чем руководствуется наша система образования?" – отмечает автор видео.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием к разработчикам учебников.

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В сентябре 2022 года глава Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК Елдос Нурланов высказался об "ошибках" в учебниках. Тогда, по его словам, информация об "ошибках" в учебниках, публикуемая в соцсетях с начала учебного года, не соответствовала действительности.