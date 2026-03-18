Новые учебники для школьников выпустят в Казахстане

В Казахстане в следующем году планируется выпуск новых учебников для 1 и 5 классов, актуализация учебников 10-11 классов. Об этом сегодня, 18 марта 2026 года, на заседании правительства рассказала министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что в текущем году будут обновлены учебники для 3, 4, 7, 8 и 9 классов.

В 2027 году планируется выпуск новых учебников для 1 и 5 классов, актуализация учебников 10-11 классов с полной заменой карт, исторических и административных материалов. В 2028 году планируется выпуск новых учебников для 2 и 6 классов.

По словам главы Минпросвещения, такой подход позволит обеспечить качественную подготовку учащихся, развить их аналитическое и научное мышление, а также сформировать компетенции, востребованные в современной экономике.

"Тем самым система образования будет последовательно реализовывать стратегическую задачу, поставленную главой государства, – формирование технологической нации, способной успешно конкурировать в условиях глобальных научно-технологических изменений", – подчеркнула Жулдыз Сулейменова.

Кроме того, особое внимание будет уделено развитию технического и профессионального образования, усиливая дуальную систему обучения, которая обеспечивает эффективное сочетание теоретической подготовки и профессиональные навыки непосредственно на производстве.

Воспитательная работа будет усилена через внедрение Единой программы "Адал Азамат", курсов "Основы Конституции", "Закон и порядок", охватывающих 5-9 классы, экологического образования, что обеспечит формирование гражданской ответственности, патриотизма, социальных и экологических компетенций.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что все казахстанские студенты будут изучать нормы новой Конституции.