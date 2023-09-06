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Почти на месяц отключили горячую воду жителям Талдыкоргана

Жители Талдыкоргана возмущены отключением горячей воды на месяц Фото: акимат Талдыкоргана
Горячую воду в Талдыкоргане отключают на 22 дня. Местные жители крайне возмущены действиями городской администрации, сообщает Zakon.kz.

В первые дни после начала учебного года акимат Талдыкоргана решил начать замену тепловых сетей. Это решение вызвало большой общественный резонанс. Местные жители не скрывают эмоций в социальных сетях.

"Неужели нельзя было провести ремонт летом, когда у детей были каникулы? Как сейчас быть-то? Я вообще не понимаю наш акимат, зачем принимать такие решения осенью? Целое лето у них было в запасе, а они начинают все в сентябре", – пишут горожане.

В акимате Талдыкоргана объяснили необходимость отключения воды подготовкой к предстоящему отопительному сезону. Тепловые сети на нескольких основных улицах уже пришли в негодность и могут представлять реальную угрозу для населения зимой.

Жители Талдыкоргана возмущены отключением горячей воды на месяц

Фото: акимат Талдыкоргана

"В рамках реализации проекта "Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №2 по ул. Дарабоз ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би" на пересечении улиц Жансугурова и Балпык би ведутся земляные работы для монтажа тепловой камеры. В связи с чем в срок до 26-28 сентября будет прекращена подача горячего водоснабжения", – говорится в сообщении городской администрации.

Горячую воду начали отключать уже минувшей ночью, с раннего утра в микрорайонах города ее уже не было.

Ранее стало известно, что износ главной котельной Талдыкоргана составил 85%.

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Азат Жумаханов
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