Больше двух месяцев остаются без горячей воды жители Талдыкоргана

Жители Талдыкоргана жалуются на пустые обещания со стороны городского акимата. Горожане центральной части областного центра живут без горячей воды с 20 июля, а между тем до начала отопительного сезона остается чуть меньше 10 дней, сообщает Zakon.kz.

Екатерина Сейфутдинова живет по улице Гауһар ана. По ее словам, горячую воду в их доме отключили еще 20 июля. Акимат сначала обещал подключить ее до конца сентября, а теперь и вовсе не могут определиться со сроком.



"Они мне сказали, что ждут проверку, и когда эта проверка будет, неизвестно. Воды нет в нашем доме с 20 июля текущего года. По их обещаниям воду должны были дать до 1 октября текущего года, но ее как не было, так и нет. Просто на улице уже не май месяц и в доме холодно. Постоянно греть воду по несколько раз за день – это тоже не дело. Аким ответил, что все под контролем, но о каком контроле может идти речь?" – задается вопросом Екатерина.

Фото: Zakon.kz

Для разъяснения ситуации корреспондент Zakon.kz связался с акимом Талдыкоргана Ернатом Базилом и узнал, когда же жители центральных микрорайонов получат доступ к горячей воде.



"В связи с реализацией проекта "Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №2 по ул. Дарабоз ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би" и подготовкой к отопительному сезону 2023-2024 г.г. в начале августа текущего года была прекращена подача горячего водоснабжения по 9 многоквартирным домам в центральной части города. В настоящее время по ул. Абая ведутся работы по пуску горячей воды, планируемый срок подачи ГВС – 8 октября текущего года", – сообщил Ернат Базил.

Фото: Zakon.kz

Изначально горячую воду по всему Талдыкоргану отключили в начале сентября. Ее подача была восстановлена спустя три недели, но жители отдельных домов города все еще имеют проблемы с доступом к живительной влаге.

