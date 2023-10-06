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Больше двух месяцев остаются без горячей воды жители Талдыкоргана

Больше двух месяцев остаются без горячей воды жители Талдыкоргана Фото: Zakon.kz
Жители Талдыкоргана жалуются на пустые обещания со стороны городского акимата. Горожане центральной части областного центра живут без горячей воды с 20 июля, а между тем до начала отопительного сезона остается чуть меньше 10 дней, сообщает Zakon.kz.

Екатерина Сейфутдинова живет по улице Гауһар ана. По ее словам, горячую воду в их доме отключили еще 20 июля. Акимат сначала обещал подключить ее до конца сентября, а теперь и вовсе не могут определиться со сроком.

"Они мне сказали, что ждут проверку, и когда эта проверка будет, неизвестно. Воды нет в нашем доме с 20 июля текущего года. По их обещаниям воду должны были дать до 1 октября текущего года, но ее как не было, так и нет. Просто на улице уже не май месяц и в доме холодно. Постоянно греть воду по несколько раз за день – это тоже не дело. Аким ответил, что все под контролем, но о каком контроле может идти речь?" – задается вопросом Екатерина.
ремонт труб

Фото: Zakon.kz

Для разъяснения ситуации корреспондент Zakon.kz связался с акимом Талдыкоргана Ернатом Базилом и узнал, когда же жители центральных микрорайонов получат доступ к горячей воде.

"В связи с реализацией проекта "Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №2 по ул. Дарабоз ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би" и подготовкой к отопительному сезону 2023-2024 г.г. в начале августа текущего года была прекращена подача горячего водоснабжения по 9 многоквартирным домам в центральной части города. В настоящее время по ул. Абая ведутся работы по пуску горячей воды, планируемый срок подачи ГВС – 8 октября текущего года", – сообщил Ернат Базил.
ремонт труб

Фото: Zakon.kz

Изначально горячую воду по всему Талдыкоргану отключили в начале сентября. Ее подача была восстановлена спустя три недели, но жители отдельных домов города все еще имеют проблемы с доступом к живительной влаге.

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Азат Жумаханов
Алматинская область Талдыкорган
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