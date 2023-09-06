Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Не работают кондиционеры, не открываются окна, тараканы на стенах: депутат о поездах Казахстана

КТЖ, Казахстан, депутат Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев на планерном заседании палаты 6 сентября раскритиковал работу национального перевозчика "Казахстан темир жолы". По его словам, состояние парка железнодорожных вагонов Казахстана не выдерживает уже критики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Елнур Бейсенбаев в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указал на давнюю проблему старого парка железнодорожных вагонов.

"Каждое лето в обществе возникает много жалоб на железнодорожные пассажирские перевозки. Низкое качество железнодорожных пассажирских перевозок не выдерживает критики. Это потому, что большая часть казахстанских вагонов – наследие советских времен. Мы ежегодно поднимаем вопрос необходимости обновления парка вагонов. Много обещаний, но на деле они не выполняются", – заявил депутат.

По его словам, в вагонах не работают кондиционеры, не открываются окна, а по стенам лазают тараканы.

"Но даже в таком состоянии на поезда в летний период не найти билетов. А даже тех, кому посчастливилось достать заветные билеты на поезд, в вагонах ждут "приятные" сюрпризы. Все лето мы видим граждан, недовольных качеством услуг в поездах. Наряду с нехваткой билетов мы видим их дороговизну. И это несмотря на то, что цены на ж/д билеты субсидируются государством ежегодно. Также поезда, цены на которые не соответствуют услугам, нередко приходят с опозданием. Для пассажиров стало привычным, что поезд может опоздать на 1-2 часа. Это приводит к тому, что люди теряют время и деньги, потому что некоторые пассажиры рискуют не успеть на следующий поезд", – сетует парламентарий.

По данным МИИР, заявил Елнур Бейсенбаев, сегодня железнодорожный парк составляет 139 тыс. единиц, средний уровень их износа – 55%. Министерством планируется в период между 2025-2030 годами обновить парк вагонов.

"КТЖ было создано в 1997 году. Значит, мы ждали 26 лет (обновления парка вагонов. – Прим. ред.), а теперь нам предлагают подождать еще семь лет. Мало веры, что за эти семь лет ситуация кардинально поменяется в лучшую сторону. И кто может гарантировать, что за предстоящие годы износ автопарка не повысится?" – задается вопросом мажилисмен.

В завершение депутат попросил главу Кабмина внимательно изучить поднятые им вопросы и решить проблему железнодорожных перевозок в Казахстане.

Читайте также

Насколько повысили зарплату воспитателям детсадов в Казахстане

Какая погода ожидается в трех мегаполисах Казахстана 7-9 сентября

Какие условия созданы в хостелах студентам, оставшимся без мест в общежитиях

Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Правительство РК Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев со студентами
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал о происходящем за минуты до ЧП
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал, что произошло за минуты до ЧП
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления