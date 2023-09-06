Не работают кондиционеры, не открываются окна, тараканы на стенах: депутат о поездах Казахстана

Депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев на планерном заседании палаты 6 сентября раскритиковал работу национального перевозчика "Казахстан темир жолы". По его словам, состояние парка железнодорожных вагонов Казахстана не выдерживает уже критики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Елнур Бейсенбаев в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указал на давнюю проблему старого парка железнодорожных вагонов.

"Каждое лето в обществе возникает много жалоб на железнодорожные пассажирские перевозки. Низкое качество железнодорожных пассажирских перевозок не выдерживает критики. Это потому, что большая часть казахстанских вагонов – наследие советских времен. Мы ежегодно поднимаем вопрос необходимости обновления парка вагонов. Много обещаний, но на деле они не выполняются", – заявил депутат.

По его словам, в вагонах не работают кондиционеры, не открываются окна, а по стенам лазают тараканы.

"Но даже в таком состоянии на поезда в летний период не найти билетов. А даже тех, кому посчастливилось достать заветные билеты на поезд, в вагонах ждут "приятные" сюрпризы. Все лето мы видим граждан, недовольных качеством услуг в поездах. Наряду с нехваткой билетов мы видим их дороговизну. И это несмотря на то, что цены на ж/д билеты субсидируются государством ежегодно. Также поезда, цены на которые не соответствуют услугам, нередко приходят с опозданием. Для пассажиров стало привычным, что поезд может опоздать на 1-2 часа. Это приводит к тому, что люди теряют время и деньги, потому что некоторые пассажиры рискуют не успеть на следующий поезд", – сетует парламентарий.

По данным МИИР, заявил Елнур Бейсенбаев, сегодня железнодорожный парк составляет 139 тыс. единиц, средний уровень их износа – 55%. Министерством планируется в период между 2025-2030 годами обновить парк вагонов.

"КТЖ было создано в 1997 году. Значит, мы ждали 26 лет (обновления парка вагонов. – Прим. ред.), а теперь нам предлагают подождать еще семь лет. Мало веры, что за эти семь лет ситуация кардинально поменяется в лучшую сторону. И кто может гарантировать, что за предстоящие годы износ автопарка не повысится?" – задается вопросом мажилисмен.

В завершение депутат попросил главу Кабмина внимательно изучить поднятые им вопросы и решить проблему железнодорожных перевозок в Казахстане.