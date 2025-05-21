#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.59
575.28
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.59
575.28
6.33
Общество

Депутат указал на резкий рост тарифов на автострахование: Повысились до 200%

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 15:55 Фото: freepik
Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты 21 мая 2025 года раскритиковал новое тарифообразование в сфере гражданско-правовой ответственности автовладельцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова мажилисмен отметил, что обеспечение безопасности дорожного движения и прав водителей – крайне важная задача. Система страхования, считает депутат, оказывает существенное влияние на регулирование этого вопроса.

"Сложно сказать, что постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года улучшит обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей. Хотя этот документ напрямую затрагивает интересы около 6 млн владельцев транспортных средств, зарегистрированных в стране. Он был принят в одностороннем порядке, без учета их мнения и привлечения представителей отрасли. В результате вместо повышения эффективности страхования водителей данный указ ложится дополнительной нагрузкой на карманы водителей, а ряд его положений вовсе противоречат Конституции", – заявил он.

По его данным, с 7 апреля 2025 года в регионах резко и необоснованно выросли страховые взносы. Так, по сравнению с 2023 годом базовая страховая тарифная ставка в регионах выросла в два раза и составила около 78 тыс. тенге, а в Астане эта цена выросла в три раза и достигла 112 тыс. тенге. То есть столичный водитель должен платить не 36 тыс., а 112 тыс. тенге. Тогда как жители Алматы заплатят не менее 78 тыс. тенге, а жители других регионов – около 40 тыс. тенге за страховой полис.

"В постановлении допущена норма, создающая неравенство граждан по коэффициенту страхования. Например, если гражданин Казахстана оформляет страховку впервые, применяется класс "А" (коэффициент 1,8), а иностранному гражданину сразу присваивается более высокий класс – 13. В результате молодой водитель из нашей страны заплатит 80 тыс. тенге за страховку, а иностранный гражданин сразу получит скидку в 50%. Разница колоссальная. Это грубо нарушает принцип равенства перед законом, закрепленный в нашей Конституции", – подчеркнул депутат.

Елнур Бейсенбаев предлагает пересмотреть данное постановление.

"Было бы логично и справедливо, если бы тарифы были подняты на 20-30%. Но здесь мы видим повышение тарифов до 200%. Это может привести к социальному недовольству со стороны водителей Казахстана", – подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат Мажилиса Николай Арсютин заявил, что казахстанские авиакомпании не разрешают объединять нормы багажа для пассажиров, даже если общий вес багажа не превышает установленных лимитов. В таком случае, по данным мажилисмена, авиакомпания требует доплату за перевес до 40 тыс. тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Муж жестоко избивал многодетную мать, сын пытался ее защитить: видео прокомментировали в полиции
Общество
17:28, Сегодня
Муж жестоко избивал многодетную мать, сын пытался ее защитить: видео прокомментировали в полиции
В Астане появится завод по выпуску уникального оборудования для трансплантологии
Общество
17:22, Сегодня
В Астане появится завод по выпуску уникального оборудования для трансплантологии
Работа во время каникул: что нужно знать казахстанским школьникам, студентам и их родителям
Общество
16:58, Сегодня
Работа во время каникул: что нужно знать казахстанским школьникам, студентам и их родителям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: