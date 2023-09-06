Какая погода ожидается в трех мегаполисах Казахстана 7-9 сентября

Синоптики предоставили прогноз погоды в трех мегаполисах Казахстана на 7-9 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.– переменная облачность, днем дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.– переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

Алматы

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.– переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

Шымкент

– переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.– переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С.– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.