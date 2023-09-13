Какая погода ожидается в ближайшие дни в трех мегаполисах Казахстана
Астана
14 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С.
15 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С.
16 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.
Алматы
14 сентября – переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.
15 сентября – облачно, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.
16 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.
Шымкент
14 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.
15 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С.
16 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +27+29°С.