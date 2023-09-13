Какая погода ожидается в ближайшие дни в трех мегаполисах Казахстана

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Синоптики предоставил прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 14-16 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 14 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С. 15 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С. 16 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С. Алматы 14 сентября – переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С. 15 сентября – облачно, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С. 16 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С. Шымкент 14 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С. 15 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С. 16 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +27+29°С. Читайте также Как изменится работа школьных психологов в Казахстане Аймагамбетов высказался о переполненных школах в Казахстане Большие очереди образовались за проездными для школьников в Талдыкоргане

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