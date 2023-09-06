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Заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана в четверг

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях страны на 7 сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, в центре Карагандинской области ожидается туман. Ночью на востоке области ожидаются заморозки -2. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В центре, на северо-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 18 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На северо-западе, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На западе Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юге области – пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на севере, юге области 15-20 м/с. На большей части Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. В центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром – туман.

Утром и днем на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается гроза.

На западе, юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1-3.

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Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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