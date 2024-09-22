Заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана в понедельник

В Астане и 15 областях Казахстана на 23 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ветер северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с, на севере, востоке области временами 23 м/с. В Кокшетау ожидается ветер западный, временами порывы 15-20 м/с.



В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер северо-западный, западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20м/с. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северо-западный, западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.



В Улытауской области ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Сохранится высокая пожарная опасность.



В Актюбинской области на большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.



Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная, на западе, в центре области высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на юге Атырауской области ожидается туман. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В Абайской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днем 15-20, на западе, в центре области порывы 23 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15-18 м/с.



На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На большей части Туркестанской области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.



В Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, на западе, севере 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 23 по 25 сентября.