Столичные автопарки наказали за переработку водителей

Прокуратуры Астаны провели проверку и установили, что водители столичных автобусов перерабатывают вдвое. За это привлекли к ответственности администрации автопарков, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура района Сарыарка Астаны нашли серьезные нарушения в работе водителей маршрутных автобусов. Как показала проверка, вместо положенных 40 часов они работают в среднем около 91 часа в неделю, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Превышение в 2 раза, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью, как самих водителей, так и пассажиров. В связи с чем, прокуратурой района Сарыарка проведено совещание с участием руководителей автобусных парков, с разъяснением норм действующего законодательства". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Виновные установлены и их привлекли к административной и дисциплинарной ответственности, подчеркнули в ведомстве.

6 сентября маршрутный автобус в Алматы попал в аварию. В этот момент в салоне не было пассажиров и водителя.