В ЗКО прошел фестиваль языков "Тіл тұтастық туы"

Фестиваль языков "Тіл тұтастық туы" был приурочен ко Дню языков, а также к 151 годовщине просветителя, ученого-реформатора Ахмета Байтурсынова и 130-летию со дня рождения казахского поэта, писателя, публициста, педагога Магжана Жумабаева.

День языков для нашей страны имеет особое значение, ведь в Казахстане в единстве и согласии проживают более 130 наций и народностей, каждая из которых, сохранив свой язык и обычаи, развивает казахский язык.

Фестиваль языков проходил во Дворце искусств "Атамекен" и начался с театрализованного представления "Ұлылардың ұрпағы" с участием артистов молодежного театра "Ғасыр жастары". В заключительной части прозвучало знаменитое стихотворение поэта Жубана Молдагалиева "Мен қазақпын!". Красной нитью в фестивале прошли слова поэта Магжана Жумабаева о родном языке: "Язык отцов – наследие святое, глубокий, острый, сильный, словно крик, своих детей заботливой рукою к себе притянешь, мой родной язык!".

В этот день со сцены прозвучали проникновенные патриотичные стихи уральских мастеров пера Гайсагали Сейтака, Талапа Таймасулы, Адилета Орынбасарова, а также юного Тургали Алижана.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В фестивале принял участие заместитель акима области Бахытжан Нарымбетов.

"В ЗКО проживают около 700 тысяч человек, из них более 20% – представители различных этносов, многие из которых владеют государственным языком. Сегодня 80% детей воспитываются и обучаются в детсадах и школах с государственным языком обучения. В текущем году порядка 700 человек прошли обучение на бесплатных курсах обучения казахскому языку, 40% из них составляют представители разных национальностей. Сфера применения государственного языка расширяется и открывает большие возможности для казахстанцев". Бахытжан Нарымбетов

На фестивале был продемонстрирован видеоролик о реализации в регионе государственной программы языковой политики на 2020-2025 годы. За годы независимости в регионе изменены устаревшие с идеологической точки зрения наименования пяти районов, свыше 100 населенных пунктов, около 2000 улиц.

В рамках празднования Дня языков организованы конкурсы "Абай оқулары" для студенческой молодежи, "Тіл шебері" с участием госслужащих, "Мемлекеттік тіл және БАҚ" для работников СМИ, "Ойнайық та, ойлайық" – для детей дошкольного возраста. В целях повышения квалификации синхронных переводчиков был проведен мастер-класс по обучению навыкам перевода кандидатом филологических наук Камал Альпеисовой.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Министерство науки и высшего образования РК совместно с областным управлением культуры, развития языков и архивного дела организовали республиканский семинар на тему "Мемлекеттік тіл – ел бірлігінің кепілі". В августе в Уральске проводился фестиваль "Алтын көпір", в котором приняли участие представители казахской диаспоры Оренбургской, Астраханской, Саратовской, Самарской и Челябинской областей.

По итогам фестиваля заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов вручил ряду государственных служащих, общественных деятелей и культурных работников региона благодарственные письма Министерства науки и высшего образования РК. В этот же день в Доме дружбы состоялся открытый общеказахстанский диктант, посвященный 130-летию поэта Магжана Жумабаева, и организован круглый стол на тему "Мемлекеттік тіл – ел татулығының кепілі".