События

В Акмолинской области широко отметили День языков народа Казахстана

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 19:23 Фото: Нурболат Бектурганов
В Акмолинской области День языков народа Казахстана отметили широко и ярко. Этот праздник, приуроченный ко дню рождения Ахмета Байтурсынова, напомнил о богатстве культурного наследия и роли языка как главного объединяющего начала общества, сообщает Zakon.kz.

По всему региону прошли концерты, конкурсы, встречи и акции. В школах и колледжах состоялись открытые уроки, в библиотеках организовали викторины и выставки книг, в Домах культуры звучали стихи и песни на разных языках. В Бурабайском районе молодежь провела флешмоб под лозунгом "Тіл – бірлік негізі", в Атбасаре прошел конкурс юных чтецов, в Степногорске – фестиваль национальных культур, где на одной сцене выступали казахские, татарские, украинские и русские коллективы. В городах и селах праздничные программы сопровождались народными гуляньями, выставками прикладного искусства и дегустацией национальной кухни.

Кульминационным событием стал большой праздничный вечер в Кокшетау во Дворце "Болашақ". Торжество началось с театрализованной постановки, после чего жителей области поздравила заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова. Она отметила, что интерес к казахскому языку растет, в детских садах на государственном языке воспитываются 75% детей, а в новых школах уже обучаются свыше десяти тысяч учеников. По ее словам, государственный язык становится естественной частью жизни общества.

"В области работает 21 центр по изучению языков, и в них более четырех тысяч слушателей осваивают казахский и английский. Примечательно, что около 40% изучающих казахский – представители других национальностей. Все это говорит о растущем интересе к государственному языку и его востребованности", – отметила Алтынай Амренова.

Фото: Нурболат Бектурганов

В этот день чествовали тех, кто вносит вклад в развитие и популяризацию казахского языка. Награды Министерства науки и высшего образования и премии акима области "Тіл жанашыры" получили педагоги, госслужащие, работники культуры, предприниматели и активисты. Для многих из них аплодисменты зала стали не менее важным признанием, чем дипломы и награды.

Особое внимание привлекла история журналиста местного телеканала Евгения Варанкина, получившего награду за вклад в развитие государственного языка.

"Я учился в русской школе, за все 11 лет так и не смог овладеть казахским. Но когда окончил школу и поступал в университет, понял, что он мне нужен. Собрал все книги, которые смог найти, и за месяц самостоятельно выучил казахский язык. За год работы на телевидении участвовал в конкурсах, занимал призовые места, сейчас работаю журналистом в казахской редакции. Думаю, именно поэтому сегодня получил эту награду. Живя в нашей стране, мы должны знать государственный язык. Он открывает дороги, поэтому хочу пожелать молодежи и всем, кто еще не выучил, обязательно овладеть им", – рассказал молодой человек.

С поздравлениями также выступили ученые и общественные деятели – профессор Куралай Кудеринова, тюрколог Марлен Адилов и писатель Жабал Ергалиев. Они подчеркнули, что День языков – это не формальная дата, а праздник, который укрепляет чувство единства и воспитывает уважение к родному слову у молодежи.

Завершили праздничный день концерты и творческие программы. На сценах звучали песни и стихи, проходили танцевальные номера, национальные коллективы представили свое творчество. Люди выходили из залов и Домов культуры с ощущением, что праздник действительно объединил их и дал повод еще раз задуматься о ценности языка.

Фото Карина Негметова
Карина Негметова
