В Алматы первая партия призывников отправилась на срочную воинскую службу

Порядка 40 юношей будут проходить ее в одной из частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

Проводить и поддержать их на городской сборный пункт пришли родные и близкие.

Бабушка призывника Ислама Жамбыла, провожая его в армию, сказала ему напутственные слова.

Фото: Тамара Даулетбаева



"Хочу пожелать тебе много терпения, настойчивости и сил. Пусть легкой будет служба и надежными сослуживцы. Набирайся опыта, закаляй характер, будь смелым и решительным. Мы тебя любим и ждем!" – сказала она.





Фото: Тамара Даулетбаева

На проводах призывников также присутствовали ветераны, которые рассказали о своей службе, любви и преданности своему Отечеству.

Фото: Тамара Даулетбаева

Осенняя призывная кампания стартовала в первых числах сентября и продлится до конца текущего года. Этой осенью более 1000 молодых алматинцев в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от призыва, подлежат призыву на срочную воинскую службу. Комплектование воинских частей осуществляется по территориальному и экстерриториальному принципу, который предполагает отправку призывников из одного региона Казахстана в другой. Призывники отправятся служить в воинские части Министерства обороны, Службы государственной охраны, Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ.

