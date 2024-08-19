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Законодательство РК

Расширены функции КНБ и Пограничной службы Казахстана

Расширены функции КНБ и Пограничной службы, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 12:05 Фото: Zakon.kz
Указом президента от 12 августа 2024 года внесены дополнения в Положения о Комитете национальной безопасности РК и о Пограничной службе КНБ РК, сообщает Zakon.kz.

С 14 августа КНБ были добавлены следующие новые функции:

  • разработка и утверждение правил обеспечения операторами связи и владельцами сетей связи за счет собственных или привлеченных средств функций своего телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий;
  • согласование правил представления баз данных в деидентифицированном виде для использования в научной и научно-технической деятельности, определяемых уполномоченным органом в области государственной статистики.

С 7 января 2025 года к функциям ведомства добавятся:

  • согласование правил представления в уполномоченный орган в области связи агрегированных данных операторами связи и (или) владельцами сетей связи при угрозе возникновения и возникновении ЧС социального, природного и техногенного характера, вызванных стихийными бедствиями (землетрясения, сели, лавины, наводнения и другие), кризисными экологическими ситуациями, природными пожарами, эпидемиями, определяемых уполномоченным органом в области связи;
  • согласование правил организации деятельности центра обработки данных, определяемых уполномоченным органом в сфере информатизации;
  • согласование правил прохождения международного или национального технического аудита центра обработки данных, определяемых уполномоченным органом в сфере информатизации.

Полномочия председателя Комитета национальной безопасности теперь также включают в себя определение порядка выдачи направления сотрудникам органов национальной безопасности (кроме курсантов, слушателей), имеющим право на возмещение затрат за проезд на транспорте по территории РК, при следовании на медицинское обследование (освидетельствование) и обратно.

В свою очередь, к новым функциям Пограничной службы КНБ отнесли:

  • принятие мер по предупреждению торговли людьми;
  • участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и во внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
  • участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
  • информирование органов внутренних дел о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;
  • информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;
  • содействие правоохранительным органам РК в защите граждан и соблюдении законодательства РК в области миграции населения в пограничном пространстве;
  • совместно с другими государственными органами и организациями принятие участия в мероприятиях по предупреждению торговли людьми.

Указ вводится в действие с 14 августа 2024 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 7 января 2025 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане изменились правила приема в вузы КНБ.

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