#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
461.37
542.16
6.14
События

Свыше тысячи казахстанцев получили грант на обучение в вузе по программе "Срочники 2.0"

вручение грантов бывшим срочникам, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 10:05 Фото: МО РК
В столичной Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на бесплатное обучение в вузе военнослужащим запаса, проживающим в столице, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, Департамента по делам обороны Астаны, депутаты Сената Парламента, военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, учащиеся столичных школ и колледжей.

Образовательные сертификаты на обучение в высших учебных заведениях военнослужащим запаса вручил заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков.

"Этот сертификат – заслуженный результат вашей добросовестной службы. Используйте его как возможность для дальнейшего роста и уверенного движения вперед", – пожелал замминистра, обращаясь к обладателям гранта.

В ходе церемонии военнослужащих поздравил депутат Сената Парламента Галиаскар Сарыбаев.

"Вы доказали, что армия формирует характер и открывает реальные перспективы. Пусть этот шаг станет началом большого пути", – напутствовал он.

Своими эмоциями поделилась родственница одного из военнослужащих Гульнар Жакетова.

"Для нашей семьи это большая радость и поддержка. Такие инициативы придают уверенность и вселяют спокойствие за будущее наших детей", – поделилась она.

Среди обладателей грантов – младший сержант Бейбарыс Хасен, получивший грант на обучение в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева.


"Для меня это главное достижение за время службы. Благодарен своим командирам и родным за поддержку", – сказал он.

Отметим, что инициированный Министерством обороны в 2023 году проект "Срочники 2.0" получил законодательное закрепление. Он дает возможность отслужившим гражданам поступать в высшие учебные заведения без сдачи Единого национального тестирования – по результатам собеседования. Отличники боевой подготовки могут рассчитывать на бесплатное обучение с предоставлением места в общежитии.

Отбор кандидатов на государственный грант осуществлялся через цифровую систему "Срочники 2.0", обеспечивающую прозрачность процесса рассмотрения претендентов.

Всего с 2023 по 2025 год в системе зарегистрировано более 180 тысяч военнослужащих, из них в рамках призыва "Весна-2025" – свыше 18 тыс. человек. По итогам отбора образовательные гранты распределены следующим образом: Министерство обороны – 492 места, Национальная гвардия – 493, Пограничная служба КНБ – 112, Министерство по чрезвычайным ситуациям – 28, Служба государственной охраны – 29.

Проект "Срочники 2.0" стал эффективным инструментом поддержки военнослужащих и подтверждает, что служба в армии открывает перед молодежью реальные возможности для образования, профессионального роста и уверенного будущего.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: