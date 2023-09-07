В Жетысу ожидают получить 370 тыс. тонн урожая сахарной свеклы

В 2023 году в области Жетысу планируют собрать 370 тыс. тонн урожая сахарной свеклы. На данном этапе на Аксуском и Коксуском сахарных заводах близятся к завершению плановые работы по подготовке к приему сырья.

В целом, при плане 8100 га площади посевов сладкого корнеплода в этом году в регионе составили 8742 га.

По данным руководителя областного управления сельского хозяйства Нурдаулета Кененбаева, Коксуский сахарный завод планирует начать приемку свеклы с 10 сентября, а Аксуский – с 15 сентября.

"Свекловоды Ескельдинского, Каратальского, Коксуского, Кербулакского районов и города Талдыкорган будут сдавать урожай на Коксуский сахарный завод. Для этого подготовлено 6 БУМОв, 3 автовеса. А свекловоды Аксуского, Алакольского и Сарканского районов – на Аксуский сахзавод, где подготовлено 5 БУМов и 2 автовеса. В уборке будут участвовать свыше 60 свеклоуборочных комбайнов и 40 ботвоуборочных машин. При этом свекловодам оказывается необходимая поддержка. К примеру, только в этом году Коксуским сахарным заводом 385 агросубъектам выделено 1 млрд 459 млн тенге на весенне-полевые работы и семена сахарной свеклы. Также налажены поставки семян зарубежной селекции. В этом направлении Коксуский сахзавод обеспечил 9,5 тысячами посевными единицами семян". Нурдаулет Кененбаев

Также с прошлого года Коксуский сахарный завод компенсирует транспортные расходы: от 1 до 3 тенге в зависимости от расстояния. Таким образом, получается от 1 тыс. до 3 тыс. тенге за тонну.

Фото: пресс-служба акимата Жетысу

К этой практике с этого года подключается и Аксуский сахарный завод. Отметим, закупочная цена сданной на переработку сахарной свеклы повысилась с 30 до 40 тыс. тенге за тонну. Для этого из республиканского бюджета дополнительно выделено 2,2 млрд тенге. В целом на направление растениеводство выделено 10,3 млрд тенге, что на 4,6 млрд тенге больше, чем в прошлом году, в том числе на субсидирование семян, минеральные удобрения, пестициды.

Взглядами на дальнейшее развитие сахарной отрасли поделился аграрий из Коксуского района.