В Жетысу ожидают получить 370 тыс. тонн урожая сахарной свеклы
В целом, при плане 8100 га площади посевов сладкого корнеплода в этом году в регионе составили 8742 га.
По данным руководителя областного управления сельского хозяйства Нурдаулета Кененбаева, Коксуский сахарный завод планирует начать приемку свеклы с 10 сентября, а Аксуский – с 15 сентября.
"Свекловоды Ескельдинского, Каратальского, Коксуского, Кербулакского районов и города Талдыкорган будут сдавать урожай на Коксуский сахарный завод. Для этого подготовлено 6 БУМОв, 3 автовеса. А свекловоды Аксуского, Алакольского и Сарканского районов – на Аксуский сахзавод, где подготовлено 5 БУМов и 2 автовеса. В уборке будут участвовать свыше 60 свеклоуборочных комбайнов и 40 ботвоуборочных машин. При этом свекловодам оказывается необходимая поддержка. К примеру, только в этом году Коксуским сахарным заводом 385 агросубъектам выделено 1 млрд 459 млн тенге на весенне-полевые работы и семена сахарной свеклы. Также налажены поставки семян зарубежной селекции. В этом направлении Коксуский сахзавод обеспечил 9,5 тысячами посевными единицами семян".Нурдаулет Кененбаев
Также с прошлого года Коксуский сахарный завод компенсирует транспортные расходы: от 1 до 3 тенге в зависимости от расстояния. Таким образом, получается от 1 тыс. до 3 тыс. тенге за тонну.
Фото: пресс-служба акимата Жетысу
К этой практике с этого года подключается и Аксуский сахарный завод. Отметим, закупочная цена сданной на переработку сахарной свеклы повысилась с 30 до 40 тыс. тенге за тонну. Для этого из республиканского бюджета дополнительно выделено 2,2 млрд тенге. В целом на направление растениеводство выделено 10,3 млрд тенге, что на 4,6 млрд тенге больше, чем в прошлом году, в том числе на субсидирование семян, минеральные удобрения, пестициды.
Взглядами на дальнейшее развитие сахарной отрасли поделился аграрий из Коксуского района.
"Почти 8-9 лет занимаюсь выращиванием сахарной свеклы. Ранее садил не более 50 га, а в этом году уже 100 га. Это связано с тем, что продолжает оказываться государственная поддержка. И с тем, что от других культур такого дохода нет. Но трудиться конечно нужно много, работать на урожайность, соблюдать севооборот. Самым главным стимулом конечно стало то, что подняли закупочную цену на сданный на переработку урожай. Сейчас 40 тыс. тенге за тонну. Плюс сахарный завод возмещает транспортные расходы. Итого у меня получается 41 тыс. тенге за тонну сладкого корнеплода, это очень хорошо. К тому же я обеспечиваю работой до 30 человек. На следующий год планирую еще увеличить посевы сахарной свеклы, примерно до 200 га".Глава крестьянского хозяйства "Жалаир" Ескендыр Жайлыгулов