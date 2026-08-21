Бейбит Исабаев вручил ключи от нового жилья 51 семье

В Талдыкоргане 51 семья из социально уязвимых категорий населения получила ключи от нового жилья. Новоселов поздравил аким области Жетысу Бейбит Исабаев, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

Как подчеркнул глава региона, обеспечение граждан доступным жильем является одним из приоритетных направлений государственной политики, главная цель – повышение качества жизни и социального благополучия населения.

"В рамках поручения президента страны в регионе последовательно наращиваются темпы жилищного строительства. Так, с начала текущего года только в одном Талдыкоргане введено в эксплуатацию 49 тыс. кв. метров жилья, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтапно до конца года планируем обеспечить доступным жильем еще более 1400 талдыкорганских семей", – сказал Исабаев.

Фото: Дмитрий Ерофеев

Новое жилье предоставлено очередникам в рамках мер государственной поддержки. Среди получателей – многодетные и неполные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с инвалидностью І и ІІ групп.

Фото: Дмитрий Ерофеев

Впечатлениями поделились счастливые новоселы:

"Сегодня у нас большое и радостное событие. Наша семья справляет новоселье, получили ключи от нового дома в микрорайоне "Жастар-3". В очереди на жилье стояла почти 9 лет, воспитываю шестерых детей, пятеро из которых – школьники", – отметила Динара Отарбаева.

"С 2017 года стояла в очереди. Словами трудно передать свою радость. В первую очередь сейчас возьму своих детей и повезу показать им их собственный дом. Теперь у них будут свои комнаты, свободно, уютно будем жить. Столько лет снимали жилье, очень сложно было. Теперь свой дом, своя крыша над головой. Искренне благодарна за поддержку", – говорит Дана Джаманаева.

Фото: Дмитрий Ерофеев

"10 лет стояли в очереди. За это время много трудностей испытали, переезжая из одной съемной квартиры в квартиру. С детьми это особенно трудно. Теперь все это осталось позади. У нашей молодой семьи теперь собственное жилье в новом микрорайоне, и это не может не радовать", – сказала Торгын Тойшибекова, получившая квартиру в микрорайоне "Құлагер".

Стоит отметить, что в ближайшее время в Талдыкоргане планируется ввести в эксплуатацию два кредитных дома на 170 квартир в микрорайоне "Бірлік". До конца года также завершится строительство и будут введены в эксплуатацию пять пятиэтажных домов на 200 квартир в жилом массиве "Ынтымак".

Фото: Дмитрий Ерофеев

К слову, за 4 года в области Жетысу введено в эксплуатацию 1,4 млн кв. метров жилья, новоселье справили порядка 11 тыс. семей.