#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
458.23
535.99
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
458.23
535.99
5.46
События

Бейбит Исабаев вручил ключи от нового жилья 51 семье

жители Талдыкоргана получили ключи от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:15 Фото: Дмитрий Ерофеев
В Талдыкоргане 51 семья из социально уязвимых категорий населения получила ключи от нового жилья. Новоселов поздравил аким области Жетысу Бейбит Исабаев, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

Как подчеркнул глава региона, обеспечение граждан доступным жильем является одним из приоритетных направлений государственной политики, главная цель – повышение качества жизни и социального благополучия населения.

"В рамках поручения президента страны в регионе последовательно наращиваются темпы жилищного строительства. Так, с начала текущего года только в одном Талдыкоргане введено в эксплуатацию 49 тыс. кв. метров жилья, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтапно до конца года планируем обеспечить доступным жильем еще более 1400 талдыкорганских семей", – сказал Исабаев.
жители Талдыкоргана получили ключи от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:15

Фото: Дмитрий Ерофеев

Новое жилье предоставлено очередникам в рамках мер государственной поддержки. Среди получателей – многодетные и неполные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с инвалидностью І и ІІ групп.

жители Талдыкоргана получили ключи от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:15

Фото: Дмитрий Ерофеев

Впечатлениями поделились счастливые новоселы:

"Сегодня у нас большое и радостное событие. Наша семья справляет новоселье, получили ключи от нового дома в микрорайоне "Жастар-3". В очереди на жилье стояла почти 9 лет, воспитываю шестерых детей, пятеро из которых – школьники", – отметила Динара Отарбаева.

"С 2017 года стояла в очереди. Словами трудно передать свою радость. В первую очередь сейчас возьму своих детей и повезу показать им их собственный дом. Теперь у них будут свои комнаты, свободно, уютно будем жить. Столько лет снимали жилье, очень сложно было. Теперь свой дом, своя крыша над головой. Искренне благодарна за поддержку", – говорит Дана Джаманаева.

жители Талдыкоргана получили ключи от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:15

Фото: Дмитрий Ерофеев

"10 лет стояли в очереди. За это время много трудностей испытали, переезжая из одной съемной квартиры в квартиру. С детьми это особенно трудно. Теперь все это осталось позади. У нашей молодой семьи теперь собственное жилье в новом микрорайоне, и это не может не радовать", – сказала Торгын Тойшибекова, получившая квартиру в микрорайоне "Құлагер".

Стоит отметить, что в ближайшее время в Талдыкоргане планируется ввести в эксплуатацию два кредитных дома на 170 квартир в микрорайоне "Бірлік". До конца года также завершится строительство и будут введены в эксплуатацию пять пятиэтажных домов на 200 квартир в жилом массиве "Ынтымак".

жители Талдыкоргана получили ключи от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:15

Фото: Дмитрий Ерофеев

К слову, за 4 года в области Жетысу введено в эксплуатацию 1,4 млн кв. метров жилья, новоселье справили порядка 11 тыс. семей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Жетысу
19:34, 02 апреля 2026
Бейбит Исабаев вручил очередникам ключи от новых домов
Бейбит Исабаев вручил госнаграду родственникам погибшего спасателя
15:43, 08 мая 2026
Бейбит Исабаев вручил госнаграду родственникам погибшего спасателя
Аким города Конаев вручил ключи от квартир 28 семьям
13:01, 09 апреля 2025
Аким города Конаева вручил ключи от квартир 28 семьям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джош Хокит
16:19, Сегодня
Бой экс-чемпиона UFC Перейры и скандального Хокита находится в разработке
Отец защитника сборной Узбекистана Каримова работает строителем в Казахстане
16:01, Сегодня
Отец защитника сборной Узбекистана Каримова работает строителем в Казахстане
Арлан Жанабай
15:41, Сегодня
Кто из казахстанских триатлетов выступит на этапе Мировой серии в Китае
Елена Рыбакина
15:20, Сегодня
"Речь идёт об ушибе ахилла": "Чемпионат" сделал заявление о травме Рыбакиной в Цинциннати
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: