Машина сбила пешехода по дороге в Иле-Алатауский парк и скрылась
После телефонного звонка очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Они подтвердили смерть мужчины со следами ДТП. На месте никаких автомобилей не оказалось.
Фото: 2gis
Прибывшие также дознаватель и криминалист уже на месте определили, что автомобиль двигался в северном направлении. Таким образом машина спускалась с гор вниз, в сторону города Алматы.
Фото: Zakon.kz
Также на месте обнаружены осколки лакокрасочной продукции синего цвета. Они были разбросаны по проезжей части.
Фото: Zakon.kz
Сейчас сотрудники отдела розыска занимаются поисками, установкой и поиском автомобиля синего цвета, который совершил наезд на пешехода и скрылся.
Фото: Zakon.kz
У мужчины при себе не оказалось документов. Но через некоторое время сотрудникам полиции удалось установить его личность.
Фото: Zakon.kz
Теперь во всех обстоятельствах этого ДТП будут разбираться дознаватели по городу Алматы и криминалисты.
Днями ранее на пешеходном переходе в Алматы сбили 17-летнюю девушку.