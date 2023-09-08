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История города Уральска начинается с 14 века

Ученые ЗКО обсудили историю города Уральска Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Западно-Казахстанском университете им.Махамбета Утемисова прошла областная научно-практическая конференция на тему "История города: от Жайыка до Уральска".

В работе конференции, приуроченной ко Дню города и проходившей в онлайн и офлайн форматах, приняли участие ученые, преподаватели вуза, научные сотрудники, докторанты и студенты, сотрудники историко-краеведческого музея ЗКО, учителя истории городских школ.

Ученые поделились своими научными работами, обсудили такие интересные с исторической точки зрения вопросы, как "когда был основан город Уральск (Урал, Теке)?", как развивалась наука и культура в городе Уральске в XIX веке, в первой половине ХХ века, какова социально-экономическая история города Уральска, какие были городские историко-культурные памятники и другие.

Главная цель конференции – популяризация истории города, стоящего на стыке Европы и Азии, становление которого началось много веков назад с городища Жайык, открытого местными учеными в 2001 году.

Ученые ЗКО обсудили историю города Уральска

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В работе конференции принял участие аким Уральска Миржан Сатканов, который отметил важность таких мероприятий, раскрывающих историческое прошлое города, его важные вехи в становлении и развитии.

"Древнюю историю Уральска нужно изучать дальше, вовлекать молодежь для изучения сакральных мест на территории региона. Всю полученную информацию надо систематизировать, собрать в единое целое, сформировать план работы с историческими материалами", – сказал аким города.

Также присутствующим была представлена интерактивная книга истории города Уральска. Книга выполнена с использованием новейших технологий. Для наибольшего интереса для читателей изображения в книге можно считывать посредством смартфона, через специально введенное мобильное приложение. Это первая книга в Западном Казахстане, изданная в данном формате.

"Городище Жайык вошло в список государственных исторических памятников республиканского значения. Он относится к самому переломному моменту в истории Казахстана – периода Золотой Орды, это 14 век. Я, как ученый-историк, считаю, что надо продолжать изучать историю городища, необходимо создать программу по сохранению исторического памятника путем создания музея под открытым небом. Об этом мы говорим уже несколько лет".Профессор Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова, академик Национальной академии наук РК, доктор исторических наук Мурат Сдыков

Его доклад на тему "Городище Жайык – от открытия до признания: роль и значение города" заинтересовал присутствующих. А исполняющий директор "Фонда поддержки научных исследований" Айболат Курумбаев отметил, что многочисленные экспедиции ученых, проводимые в разные годы, в том числе, в Казталовском районе в междуречье Волги и Урала, Большого и Малого Узеней, доказывают, на основе собранного материала, что в древности там существовали и другие средневековые города, кроме городища Жайык.

В конференции участвовали и зарубежные ученые, например, преподаватель Неаполитанского восточного университета Лоренцо Публичи, читающий лекции по истории студентам уральского вуза, сказал, что ему нравится изучать историю Казахстана, Уральска, многие материалы сохранились в архивах библиотек, для его исследований это ценные документы.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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