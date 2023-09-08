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Вышли в коридор одновременно: школьники устроили давку в Кокшетау

Давку устроили в одной из школ Кокшетау Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео давки, которую устроили ученики в коридоре одной из школ Кокшетау. После этого руководство учебного заведения привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях и Telegram-каналах распространилось видео давки, которую устроили ученики в школе-гимназии №1 города Кокшетау. Судя по кадрам, в коридоре школы образовалась огромная толпа: дети толкались, падали друг на друга и отчаянно пытались подняться.


В Управлении образования Акмолинской области сообщили, что в школе-гимназии №1 Кокшетау учатся 2866 детей в две смены. Гимназия не трехсменная, сейчас занятия там проходят в штатном режиме.

"После опубликованного ролика в социальных сетях Управление образования Акмолинской области провело служебное расследование. Установлено, что данный факт произошел по завершении учебных занятий, когда в школьный коридор одновременно вышли из учебных кабинетов все классы", – пояснили в управлении.

После случившегося администрация школы отрегулировала расписание, график выхода учеников на перемены и выхода с занятий. Руководство школы, которое своевременно не приняло необходимые меры, привлекли к дисциплинарной ответственности. По имеющейся информации, никто из детей не пострадал.

Ранее сообщалось, что сразу пять директоров школ уволились перед началом учебного года в Талдыкоргане.

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