Дедушка с кнопочным телефоном растрогал казахстанцев
Фото: pixabay
Казахстанский блогер Алмаз Патшаханов на странице в Instagram 7 сентября 2023 года поделился с подписчиками видео со свадьбы. На одном из роликов молодоженов фотографирует дедушка на кнопочный телефон, сообщает Zakon.kz.
Пожилой мужчина старательно выбирает ракурс и пытается найти фокус при помощи старой модели телефона. Пользователи Казнета умилились кадрам и даже поностальгировали.
"Атам", – кратко подписан видеоролик.
Подписчики интересуются, остались у кого-то еще кнопочные телефоны?
Также комментаторы отметили, что молодожены должны быть счастливы от того, что на таком важном празднике присутствовал их дедушка.
"Вы просто обязаны теперь купить iPhone аташке", – шутит один из них.
Несколько дней назад сообщалось, что в TikTok набирает популярность видео с девочкой, загоняющей верблюда в стойло.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript