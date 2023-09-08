Дедушка с кнопочным телефоном растрогал казахстанцев

Казахстанский блогер Алмаз Патшаханов на странице в Instagram 7 сентября 2023 года поделился с подписчиками видео со свадьбы. На одном из роликов молодоженов фотографирует дедушка на кнопочный телефон, сообщает Zakon.kz.

Пожилой мужчина старательно выбирает ракурс и пытается найти фокус при помощи старой модели телефона. Пользователи Казнета умилились кадрам и даже поностальгировали.

"Атам", – кратко подписан видеоролик.

Подписчики интересуются, остались у кого-то еще кнопочные телефоны?



Также комментаторы отметили, что молодожены должны быть счастливы от того, что на таком важном празднике присутствовал их дедушка.

"Вы просто обязаны теперь купить iPhone аташке", – шутит один из них.

Несколько дней назад сообщалось, что в TikTok набирает популярность видео с девочкой, загоняющей верблюда в стойло.