Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Храбрая девочка с верблюдом покорила пользователей Казнета

Храбрая девочка с верблюдом покорила пользователей Казнета Фото: pixabay
В TikTok набирает популярность видео с девочкой, загоняющей верблюда в стойло. Ролик уже набрал более миллиона просмотров, сообщает Zakon.kz.

"Помощница дедушки и бабушки", – гласит краткая подпись к видео.

@gulbarsynsarieva8 ♬ оригинальный звук - Гулбаршын

На опубликованных кадрах слышен диалог мамы и дочери. Малышка с уверенностью убеждает маму, что справится сама и ее "никто не тронет". Привязав взрослого верблюда, малышка выпускает верблюжонка, который подбегает к матери и начинает "пить" молоко.

Пользователи активно оставляют комментарии под видео: они отмечают как решимость ребенка, так и агрессивный нрав животного:

  • Смелая, но это очень опасно. Взрослые будьте бдительны, а не снимайте в сторонке.
  • Уверенность 100%.
  • Верблюды считаются достаточно опасными животными.
  • Взрослого мужика может затоптать запросто.

Зоологи отмечают, что верблюды, конечно, домашние животные, но одни из самых опасных. Капризный верблюд может нанести удары копытами, придавить врага и покусать.

18 июля 2023 года в Мангистауской области в нефтяной луже погиб верблюд.

Материал по теме

Гибель верблюда в нефти: экологи огородили территорию

Тогда экологи отметили, что виноват хозяин животного

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления