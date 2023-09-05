Храбрая девочка с верблюдом покорила пользователей Казнета
"Помощница дедушки и бабушки", – гласит краткая подпись к видео.
@gulbarsynsarieva8 ♬ оригинальный звук - Гулбаршын
На опубликованных кадрах слышен диалог мамы и дочери. Малышка с уверенностью убеждает маму, что справится сама и ее "никто не тронет". Привязав взрослого верблюда, малышка выпускает верблюжонка, который подбегает к матери и начинает "пить" молоко.
Пользователи активно оставляют комментарии под видео: они отмечают как решимость ребенка, так и агрессивный нрав животного:
- Смелая, но это очень опасно. Взрослые будьте бдительны, а не снимайте в сторонке.
- Уверенность 100%.
- Верблюды считаются достаточно опасными животными.
- Взрослого мужика может затоптать запросто.
Зоологи отмечают, что верблюды, конечно, домашние животные, но одни из самых опасных. Капризный верблюд может нанести удары копытами, придавить врага и покусать.
18 июля 2023 года в Мангистауской области в нефтяной луже погиб верблюд.
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