Храбрая девочка с верблюдом покорила пользователей Казнета

В TikTok набирает популярность видео с девочкой, загоняющей верблюда в стойло. Ролик уже набрал более миллиона просмотров, сообщает Zakon.kz.

"Помощница дедушки и бабушки", – гласит краткая подпись к видео.

На опубликованных кадрах слышен диалог мамы и дочери. Малышка с уверенностью убеждает маму, что справится сама и ее "никто не тронет". Привязав взрослого верблюда, малышка выпускает верблюжонка, который подбегает к матери и начинает "пить" молоко.

Пользователи активно оставляют комментарии под видео: они отмечают как решимость ребенка, так и агрессивный нрав животного:

Смелая, но это очень опасно. Взрослые будьте бдительны, а не снимайте в сторонке.

Уверенность 100%.

Верблюды считаются достаточно опасными животными.

Взрослого мужика может затоптать запросто.

Зоологи отмечают, что верблюды, конечно, домашние животные, но одни из самых опасных. Капризный верблюд может нанести удары копытами, придавить врага и покусать.

18 июля 2023 года в Мангистауской области в нефтяной луже погиб верблюд.

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Тогда экологи отметили, что виноват хозяин животного