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Стихийные торговцы вышли на акцию протеста в Талдыкоргане

стихийные торговцы устроили митинг Фото: скриншот видео
Незаконные торговцы из Талдыкоргана пытались перекрыть дорогу и устроили акцию протеста против акимата города. Предприниматели просят отменить штрафы и не ограничивать их торговлю, сообщает Zakon.kz.

С середины августа акимат Талдыкоргана начал массово штрафовать и ограничивать работу стихийных торговцев, но предприниматели не согласны с решением городской администрации.

"У нас кредиты, дети, семьи. Точки, которые предлагает акимат, нас не устраивают, туда не будут ходить люди. Дайте нам работу с зарплатой в 200-300 тыс. или организуйте нам здесь базар", – потребовали торговцы.

Основным очагом незаконной торговли в областном центре являются улицы Кабанбай Батыра, Шевченко, Курманова, Акын Сары в центре города. К бастующим торговцам вышли сотрудники акимата и полиции. Они договорились о встрече с главой Талдыкоргана и разошлись.


Позже аким города все же встретился с торговцами, и акимат Талдыкоргана пошел на некоторые уступки. Однако собравшихся предупредили, что поэтапно местные власти будут ограничивать незаконную уличную торговлю, предоставляя им возможность переезда в торговые дома либо в специальные рынки.

"По итогам встречи было принято решение временно разрешить торговлю в определенных местах, но с некоторыми ограничениями: не торговать на обочине дороги, не торговать на парковочных местах, поддерживать чистоту и порядок. Аким города предупредил, что будут поэтапные ограничения на незаконную уличную торговлю", – сообщили участники встречи.

На сегодня количество незаконно занимающихся торговлей в Талдыкоргане составляет около 150 человек. В основном они продают овощи, фрукты, молочные продукты, одежду и мелкую бытовую технику.

Ранее сообщалось, что торговцы рынка "Дордой" в Кыргызстане вышли на митинг.

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Азат Жумаханов
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