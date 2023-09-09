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В Книгу рекордов Гиннесса Казахстана вошли школьники из Алматы

игра Фото: пресс-служба акимата города Алматы
9 сентября по случаю Дня тогызкумалак более тысячи алматинских учеников единовременно сыграли в игру тогызкумалак и тем самым вошли в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Данное мероприятие было организовано при поддержке акимата города и Федерации интеллектуальной игры тогызкумалак города Алматы.

"Руководитель Управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева дала старт игре. Также во время сегодняшнего мероприятия город Алматы был выбран столицей интеллектуальной игры тогызкумалак". Президент Всемирной и республиканской федерации по тогызкумалак Алихан Байменов

В 2020 году решением ЮНЕСКО тогызкумалак был включен в список культурного наследия человечества.

рекорд

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Ранее сообщалось, что уроженец Арыси Туркестанской области Азамат Макулбеков 28 мая установил новый рекорд по поднятию барана и официально вошел в Книгу рекордов Казахстана (КИнЭС). 40-килограммового барана он смог поднять 3555 раз за 5 часов 26 минут.

Елена Беляева
Алматы
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