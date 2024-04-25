Украинка вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Украинка Алия Насырова вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных волос среди ныне живущих женщин, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали на сайте Книги. Так, при росте 165 см девушка имеет волосы длиной 257,33 см.

Алию представили публике в эфире итальянской программы "Lo Show dei Record". Там она призналась, что никогда не обрезала свои локоны, а только подстригала кончики.

Фото: Instagram/aliia_more

Рекордсменка надеется, что ее пример "вдохновит людей наслаждаться человеческой красотой и быть естественными".

"Я – художник, и я верю, что каждый человек красив, даже если выглядит немного иначе", – заявила Насырова.

В данный момент Алия проживает в Словакии. Она работает художником и графическим иллюстратором, а также моделью. Кроме того, девушка ведет блог в YouTube.

Представители Книги рекордов Гиннесса назвали Алию "настоящей Рапунцель". Сама девушка рассказала, что отрастить столь длинные волосы ее вдохновили мама, бабушка и сказочные героини вроде Рапунцель.

Насырова поделилась, что моет волосы раз в неделю. На это уходит около 30 мин., но если Алия хочет нанести маску, ей потребуется еще до двух часов. Сушит волосы девушка естественным образом, не используя фен. Это может занять вплоть до суток.

"Я расчесываю волосы только тогда, когда они сухие, и это занимает около часа на следующий день после мытья и около 30 мин. в другие дни", – рассказала рекордсменка.

Алия также не красит волосы химическими красителями, пользуется только натуральными средствами и очень редко хной. Она сама готовит маски для волос и наносит на локоны натуральные масла.

"Я принимаю витамины и делаю массаж кожи головы, а иногда посещаю море, чтобы напитать волосы природными минералами", – добавила Насырова, отметив, что питается здоровой пищей и не употребляет алкоголь.

В начале апреля на сайте Книги рекордов Гиннесса сообщили о смерти самых возрастных сиамских близнецов.