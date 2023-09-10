Как отметили День семьи в ЗКО

Начиная с 2013 года, каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечается День семьи. В 2023 году празднование Дня семьи выпало на 10 сентября. Сегодня аким Западно-Казахстанской области поздравил с этим событием многодетную семью Серикбаевых, сообщает Zakon.kz.

Гостей встречала большая и дружная семья, где под одним шаныраком живут несколько поколений – дедушка, бабушки, дети, внуки и правнуки. Глава региона неслучайно пришел в гости – в праздничный день отметили свой первый мушел жас самое молодое поколение Серикбаевых – близнецы Данияр и Мадияр.

13 лет – пора взросления и возмужания для мальчиков, переходный период, когда формируется мировоззрение человека и ставятся цели и задачи на будущее. В этом мальчикам помогает старшее поколение. Ведь Серикбай-ага и Шарбану-апа воспитали шестерых детей, а теперь принимают активное участие в воспитании 20 внуков и 15 правнуков.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

За чашкой чая члены семьи рассказали акиму области о своих семейных традициях и достижениях. Самый старший в семействе – 82-летний Серикбай Жапаков – тоже родился в многодетной и творческой семье. На протяжении шести десятков лет он играл в составе Казталовского районного оркестра народных инструментов. Преподавал историю в Казталовской средней школе, работал директором школы. Супруга Шарбану-апа тоже педагог по образованию, после выхода на заслуженный отдых выступала в ансамбле бабушек "Асыл әжелер".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

За активное участие в общественной жизни родного села супруги награждались почетными грамотами и благодарственными письмами. Любовь к творчеству, искусству от родителей передалась детям. Сын Аслан занимается изготовлением национального инструмента – домбры. Его инструменты сегодня звучат в разных уголках Казахстана и за рубежом. Сам он в совершенстве владеет домброй, с концертами выступал во многих городах. Игре на домбре обучил и своих внуков-именинников. К своим 13 годам близнецы участвовали в различных музыкальных конкурсах городского, областного и республиканского масштаба.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Глава региона пожелал мальчикам и всем членам семьи здоровья, мира и благополучия, вручив поздравительное письмо, в котором отметил, что государство уделяет огромное внимание укреплению семейных ценностей, сохранению культурных традиций в обществе, воспитанию подрастающего поколения в духе народных традиций и обычаев, сохраняя все самое лучшее.