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В Казахстане отмечают День матери

открытка маме, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 09:30 Фото: freepik
Во второе воскресенье мая, выпавшее в этом году на 12-й день месяца, в Казахстане отмечают День матери, сообщает Zakon.kz.

Мама – главный человек в жизни каждого человека, часто самое первое слово, которое произносит ребенок. Zakon.kz рекомендует поздравить свою маму с праздником и крепко обнять.

"Материнская любовь — это мир. Ее не нужно завоевывать, ее не нужно заслуживать".Эрих Фромм

В этом году праздник впервые отмечается в мае, новую дату утвердили только летом 2023 года. До этого День матери отмечался каждое третье воскресенье сентября.

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