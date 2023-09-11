748 км автодорог отремонтировали в СКО в 2023 году

В 2023 году ремонтными работами охвачено 748 км автодорог СКО. Из них 147 км по республиканской сети, 480 км местных дорог и 120 км по улично-дорожной сети, половина из которых в Петропавловске.

По области насчитывается 146 проектов по ремонту дорог, в реализации которых принимают участие около 50 дорожных организаций.

На сегодняшний день по местной сети завершены работы по 28 проектам общей протяженностью 220 км. Вместе с тем, согласно поручению Главы государства перед СКО стоит ключевая стратегическая задача – к 2026 году довести долю дорог в нормативном состоянии до 100% по республиканской сети и до 95% по областной и районной сетям.

Фото: пресс-служба акимата СКО

По вопросу качества выполняемых работ в области имеется Национальный центр качества дорожных активов, который в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" является уполномоченным органом по экспертизе качества работ и материалов, без положительного заключения которого объёмы выполненных работ не принимаются.

Что касается города Петропавловск в 2023 году проходят масштабные работы по ремонту дорог. Средним и текущим ремонтами будет охвачено 35 улиц. На сегодняшний день полностью либо участками работы завершены на 32 улицах.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Кроме того, началась реализация 2–го этапа среднего ремонта, в рамках которого работы запланированы на 20 дорогах. Планируется охватить улицы: Интернациональная, Сутюшева, Горького, Партизанская, Сатпаева, Жамбыла Жабаева, Болатбаева, К.Сутюшева, Гашека, Театральная, три дороги в микрорайоне "Орман" и 6 дорог в микрорайоне "Солнечный". Проекты двухгодичные.

Фото: пресс-служба акимата СКО

На данный момент завершены работы по улицам Тенистая, Дачная, Садовое Кольцо, Тан-Шолпан и Куат. Близятся к завершению работы по улице Болашак. Кроме того, на данный момент ведутся работы на улице Брусиловского, Интернациональной, Назарбаева и Театральной.