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Отремонтировать 826 км дорог планируют в СКО

Отремонтировать 826 км дорог планируют в СКО Фото: Zakon.kz
В текущем году на развитие автодорог планируется увеличить финансирование на 7 млрд. тенге и всего выделить 47,4 млрд. тенге, из них 15,3 млрд. тенге пойдут на республиканскую сеть и 32,1 млрд. тенге на местную и улично-дорожную сеть.

Об этом рассказал глава СКО на отчетной встрече с жителями Петропавловска.

За счет выделенных средств, ремонтными работами планируется охватить 826 км.

При строительстве дорог основной акцент будет сделан на качестве покрытия. Как отметил, Гауез Нурмухамбетов, в основном строят грунтовые автодороги, так как у них низкая стоимость. Однако, слабая прочность такого покрытия является серьезным недостатком из-за которого уменьшается время эксплуатации.

В связи с этим, аким области поручил в течение 5 лет перевести дороги с гравийным покрытием на асфальтовое.

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