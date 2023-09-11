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В Алматы открыли новый филиал поликлиники в мкр. Мамыр-5

В Алматы открыли новый филиал поликлиники в мкр. Мамыр-5 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда посетил новый филиал городской поликлиники № 18, который начал работать с сентября 2023 года.

Переезд поликлиники в новое здание стало важным событием для 20 тыс. жителей микрорайонов Мамыр, Дубок, Таугуль-3. Отметим, что до сегодняшнего дня большую загруженность испытывали практически все филиалы поликлиники. Ранее, с 2018 года, часть жителей обслуживались в амбулатории, расположенной в квартире площадью 60 кв. м.

Ерболат Досаев проверил медицинские кабинеты и осмотрел оснащенность необходимой техникой, обсудил с врачами функциональность цифровой очереди и побеседовал с посетителями по вопросу удобств и качества оказываемых в поликлинике услуг.

В Алматы открыли новый филиал поликлиники в мкр. Мамыр-5

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Главный врач КГП на ПХВ "Городская поликлиника №18" Саулет Кыдырбекова сообщила, что филиал рассчитан на 200 посещений в смену. В новом здании предусмотрено 35 кабинетов профильных специалистов, доврачебного осмотра, скрининга и дневного стационара. Все помещения оснащены современным оборудованием, имеются аппараты УЗИ, ЭКГ, аудиограф, кольпоскоп и иное, необходимое для оказания квалифицированной медико-санитарной помощи и консультации.

В Алматы открыли новый филиал поликлиники в мкр. Мамыр-5

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Поликлиника № 18 соответствует новому Единому стандарту оказания первичной медико-санитарной помощи, разработанному на базе передового международного опыта. Данный стандарт предполагает кардинальные изменения к регламентам оказания медицинской помощи, проектно-технологическим решениям, цифровизации и менеджменту поликлиник по 4 основным критериям: доступность, качество, технологичность и комфорт.

В Алматы открыли новый филиал поликлиники в мкр. Мамыр-5

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Поликлиника расположена в шаговой доступности от жилых домов и имеет удобные подъездные пути на всех видах автотранспорта, в том числе и общественного.

Всего в текущем году в Алматы открыты 2 новые поликлиники в Жетысуском и Ауэзовском районах, также начато строительство 4 семейных врачебных амбулаторий, работы по которым планируется завершить до конца 2023 года. В настоящее время проводится разработка ПСД для 11 поликлиник и СВА. Начата комплексная программа по строительству и модернизации действующих 10 крупных многопрофильных стационаров и родильных домов города.

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