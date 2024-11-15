Аким Алматы посетил новое здание центра первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в мкр. Карасу

Аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда Алатауского района посетил новое здание центра первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в мкр. Карасу.

Ранее более 18 тыс. жителей мкр. Карасу получали медицинскую помощь в старом здании филиала поликлиники №21, где амбулатория располагалась на 160 кв. м. Территорию мкр. Ожет, где проживают порядка 24 тыс. человек, обслуживает городская поликлиника №25. Для снижения загруженности медучреждений и улучшения качества медицинской помощи для населения мкр. Карасу и Ожет возникла необходимость строительства современной врачебной амбулатории в шаговой доступности.

Фото: акимат города Алматы

Учитывая обращения жителей, по поручению акима города строительство нового центра началось в феврале 2023 года. На сегодня строительные работы полностью завершены. До конца ноября текущего года планируется ввести здание в эксплуатацию и передать на баланс городского управления общественного здравоохранения. После прохождения необходимых процедур по получению разрешительных документов, в том числе лицензий на занятие соответствующей деятельностью, центр ПМСП начнет принимать первых пациентов. По словам и. о. руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы Назгул Имангалиевой, открытие запланировано на декабрь этого года.

Фото: акимат города Алматы

Новый пятиэтажный центр первичной медико-санитарной помощи является филиалом городской поликлиники №25 и будет обслуживать около 20 тыс. жителей мкр. Карасу и Ожет. Проектная мощность – 200 посещений в смену. В новом здании имеется четыре отделения: участковая служба, отделение специализированной медицинской помощи, гинекология, клинико-диагностическое отделение. Центр оснащен современным оборудованием УЗИ, рентгена, аудиограммы, спирографии, кольпоскопии, ЭКГ.

Фото: акимат города Алматы

Благодаря открытию нового медучреждения снизится нагрузка на поликлиники №25 и №21 и жители смогут быстро получить нужную помощь в современном и комфортном медицинском учреждении.

С начала 2024 года в Алматы сданы в эксплуатацию три семейно-врачебные амбулатории: в мкр. Нуршашкан на 100 посещений в смену, мкр. Мамыр – 200 посещений и в мкр. Кемель – 200 посещений в смену.