В Акмолинской области стало на 44 бизнесмена больше

По итогам заседаний конкурсной комиссии по отбору заявок субъектов малого предпринимательства, претендующих на предоставление госгрантов для реализации бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, в регионе стало на 44 бизнесмена больше.

Об этом сообщили в Управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области.



Как сообщили в ведомстве, после реализации данных проектов в районах и городах области появятся новые рабочие места и объекты бизнеса самых разных сфер. Каждый проект по своему полезен для акмолинцев, к примеру, в городе Державинск Жаркаинского района будет работать Центр Досуга и Развлечений. Там же, откроют цех по изготовлению мебели.

В городе Косшы запустят организацию про производству хозяйственного и жидкого мыла, изготовление тафтинговых ковров, откроется спортивный зал для занятия боксом, запустят производство мягких игрушек в национальном стиле под отечественным брендом QONJYQ. Фитнес клуб по укреплению здоровья населения презентуют в селе Красивое Есильского района. В административном центре области, городе Кокшетау появится перепелиная ферма, так же, в Кокшетау состоится открытие музыкальной школы народных инструментов.

"В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы на предоставление государственных грантов предпринимателям Акмолинской области в 2023 году выделено 189 млн тенге. Конкурсная комиссия, рассмотрев в период с 8 августа по 10 августа текущего года проекты 220 предпринимателей области, решила одобрить предоставление государственных грантов для реализации 45 бизнес-проектов, имеющих высокие баллы, это оценки по критериям новизны бизнес-иден, конкурентоспособности бизнес-проекта, готовности бизнес-проекта к внедрению, предусматривающих создание новых рабочих мест". Заместитель руководителя управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Андрей Подгурский

Сообщается, что нацпроект охватит различные сферы, в том числе и здравоохранение, яркий пример тому, открытие реабилитационного центра для детей и взрослых в городе Атбасар.

В Шортандынском районе запустят цех по производству автомобильных бамперов. Создание художественного текстильного декора с помощью промышленной вышивальной машины запустят в поселке Нуресиль Целиноградского района. Так же, в поселке Оразак вышеназванного района откроют пекарню. В селе Акмол внедрят мини-цех по производству замороженных полуфабрикатов. В Жанаесильском сельском округе запланировано расширение производства силикатно-цементного блока. В поселке Тайтобе откроют производство хлебобулочных изделий и развитию мини-пекарни. В Бурабайском районе появятся цех полуфабрикатов, завод-цех по производству полистирол бетонных блоков и производство женского нижнего белья.

В Аккольском круглогодичное производство свежей клубники по технологии Альбион и Солхьянг по тепличному методу. В городе Ерейментау откроется Детский оздоровительный спа центр для детей. В районе имени Биржан Сал запустят производство верхней одежды для детей по финской технологии.

Участники национальной программы получили от государства от 1500000 до 5000000 тенге. В скором времени все они запустят предложенные бизнес проекты.