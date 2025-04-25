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Общество

"Бизнесмен" из Акмолинской области стал миллионером благодаря дару убеждения

&quot;Бизнесмен&quot; из Акмолинской области стал миллионером благодаря дару убеждения, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 10:26 Фото: freepik
В Акмолинской области сотрудники Департамента полиции расследуют дело лже-бизнесмена. Об этом сегодня, 25 апреля 2025 года, Zakon.kz рассказали в пресс-службе ДП региона.

В полицию обратилась жительница города, заявив, что стала жертвой мошенника.

"По словам заявительницы, злоумышленник завел с ней дружеское общение, ранее представившись бизнесменом. Он вошел в доверие, а затем начал просить деньги – якобы для решения бытовых трудностей и запуска общего бизнеса. В течение нескольких месяцев мошенник убеждал женщину и ее сына оформить на себя кредиты и автокредиты, а также передать ему банковские карты. Общий ущерб составил несколько миллионов тенге. Все средства мужчина тратил по своему усмотрению".Пресс-служба ДП Акмолинской области

В настоящее время по факту возбуждено досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия.

"Полиция призывает граждан соблюдать осторожность: не передавайте банковские карты, логины и пароли посторонним лицам, не оформляйте кредиты на свое имя по чужой просьбе и не поддавайтесь давлению".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Ранее мы писали о простых правилах, которые нужно знать каждому, чтобы защитить свои банковские карты от мошенников. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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