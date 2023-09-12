В акимате рассказали, почему в Алматы высыхали зеленые насаждения

Руководитель городского управления экологии и окружающей среды Серик Адилбаев рассказал о качественном изменении в отношении озеленения Алматы, сообщает Zakon.kz.

"В соответствии с прежними правилами защиты зеленых насаждений в 2021-2022 годах на одно зеленое насаждение выделялось от 500 до 6000 тенге. В эту сумму входила покупку зеленого насаждения, посадка и уход в течение двух лет. Приобретенные на эту сумму зеленые насаждения высыхали, не приживались, процент отпада достигал 30%. В этой связи по поручению акима города Ерболата Досаева бюджет на одно зеленое насаждение был увеличен до 16 тыс. тенге. В эту цену входит покупка зеленого насаждения, посадка и обеспечение качественного ухода, полива в течение 3 лет", – сказал Серик Адилбаев.

В новых правилах повышены требования к поставщикам как по качеству саженцев, их высоте не менее 2,5 – 3 метров, так и по обеспечению высаженных деревьев качественным поливом. Ранее таких требований никогда не было.

В осенне-весенний 2022-2023 год в парках, скверах и вдоль улиц Алматы было высажено 973 тыс. саженцев, 50% из которых обеспечены поливом за счет строительства 29 скважин и системы водоотведения под землей. Для полива растений в настоящее время восстанавливаются старые водозаборные сооружения, которые направляют речные потоки по арыкам.

Традиционно саженцы закупались в питомниках Алматинской области. Учитывая, что в текущем году прежние источники смогут обеспечить лишь 60% от потребности города, остаток посадочного материала будет закуплен в питомниках Южно-Казахстанской области, где климатические условия наиболее близки к условиям города Алматы. В перспективе проблема с дефицитом саженцев в питомниках Алматинской области будет решена за счет плановой работы, что позволит увеличить загруженность и производственные мощности питомников, а также решить проблемы с безработицей на селе.

С 20 сентября в Алматы стартует осенняя посадка деревьев. В городе будет высажено 298 тысяч деревьев. Осенняя посадка охватит все районы города: Медеуский – 22 тыс. ед., Жетысуский – 16 тыс. ед., Турксибский – 28 тыс. ед., Наурызбайский – 10 тыс. ед., Алмалинский, Ауэзовский и Бостандыкский – по 5 тыс. ед., Алатауский – 207 тыс. ед.