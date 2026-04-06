#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
470.46
543.1
5.86
Общество

Таза Қазақстан: в Алматы в 2026 году высадят более 550 тыс. зеленых насаждений

Высадка зеленых насаждений, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 11:43 Фото: акимат города Алматы
В рамках реализации республиканской экологической программы "Таза Қазақстан"в Алматы продолжается системная работа по озеленению и улучшению городской среды. Об этом сообщили в управлении экологии и окружающей среды города.

В 2026 году запланирована масштабная кампания по высадке порядка 550 тыс. зеленых насаждений. В их числе – свыше 7,2 тыс. крупномерных деревьев высотой 5-6 метров, более 500 тыс. кустарников и около 40 тыс. компенсационных саженцев высотой 2-2,5 метра.

Фото: акимат города Алматы

В рамках весеннего этапа озеленения планируется высадить около 19 тыс. зеленых насаждений, включая порядка 3,7 тыс. крупномерных деревьев и 15 тыс. компенсационных саженцев.

Фото: акимат города Алматы

На текущий момент уже высажено более 6 тыс. зеленых насаждений, в том числе 2,6 тыс. крупномерных деревьев и около 4 тыс. саженцев.

Фото: акимат города Алматы

Дополнительно в рамках экологической программы "Таза Қазақстан" вдоль ул. Садыкова планируется высадка 80 крупномерных деревьев высотой 5-6 метров.

"Работы по озеленению проводятся поэтапно с учетом климатических условий и приоритетов развития городской среды. Основной акцент делается на повышении приживаемости растений, выборе устойчивых пород и формировании комфортных зеленых пространств для жителей", – отметил заместитель руководителя Управления экологии и окружающей среды Алматы Мадияр Кожекеев.

Фото: акимат города Алматы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: