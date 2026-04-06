Таза Қазақстан: в Алматы в 2026 году высадят более 550 тыс. зеленых насаждений

В рамках реализации республиканской экологической программы "Таза Қазақстан"в Алматы продолжается системная работа по озеленению и улучшению городской среды. Об этом сообщили в управлении экологии и окружающей среды города.

В 2026 году запланирована масштабная кампания по высадке порядка 550 тыс. зеленых насаждений. В их числе – свыше 7,2 тыс. крупномерных деревьев высотой 5-6 метров, более 500 тыс. кустарников и около 40 тыс. компенсационных саженцев высотой 2-2,5 метра.

Фото: акимат города Алматы

В рамках весеннего этапа озеленения планируется высадить около 19 тыс. зеленых насаждений, включая порядка 3,7 тыс. крупномерных деревьев и 15 тыс. компенсационных саженцев.

На текущий момент уже высажено более 6 тыс. зеленых насаждений, в том числе 2,6 тыс. крупномерных деревьев и около 4 тыс. саженцев.

Дополнительно в рамках экологической программы "Таза Қазақстан" вдоль ул. Садыкова планируется высадка 80 крупномерных деревьев высотой 5-6 метров.

"Работы по озеленению проводятся поэтапно с учетом климатических условий и приоритетов развития городской среды. Основной акцент делается на повышении приживаемости растений, выборе устойчивых пород и формировании комфортных зеленых пространств для жителей", – отметил заместитель руководителя Управления экологии и окружающей среды Алматы Мадияр Кожекеев.