По выходным вынуждены учиться школьники Алматинской области

В школе, рассчитанной на 180 детей, на сегодня обучаются около 1000 школьников в три смены. Из-за дефицита ученических мест, они вынуждены учиться по выходным, сообщает Zakon.kz





Такая ситуация возникла в селе Жанаталап Илийского района. Средняя школа в населенном пункте была построена еще 15 лет назад. Из-за большого демографического роста, учебное заведение теперь не выдерживает нагрузки.







"В некоторых классах ученики сидят по 3 человека за партой. Учатся в 3 смены, уроки по 35 минут. 21 век на дворе" – говорят родители.

Руководитель отдела образования Илийского района Ляззат Каткеева подтвердила корреспонденту Zakon.kz о наличии аналогичной проблемы. По ее словам, еще 3 года назад в соседнем селе началось строительство нового учебного заведения на 600 мест, но ремонт не закончили по сей день.

"Они планируют закончить ремонт только в октябре месяце, поэтому мы не успели детей устроить в эту школу. Пока вот работаем в 6-дневном режиме. Пришлось немного сократить перемены, пришлось укомплектовать расписание. Действительно, мы не можем подвозить детей в ближайшие села, так как далековато" – сообщила руководитель отдела.

На сегодня по Илийскому району в три смены обучаются дети сразу из 19 школ. Чиновники пытаются решить проблему строительством новых учебных заведений. По программе "Комфортная школа" в регионе возводят 10 объектов образования.