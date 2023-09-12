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Почему алматинцы устроили столпотворение у станции метро

Почему алматинцы устроили столпотворение у станции метро Фото: скриншот видео
Сегодня, 12 сентября 2023 года, в социальных сетях появилось видео столпотворения на последней станции метро в Алматы. Почему оно образовалось, объяснили в управлении городской мобильности южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в Instagram-паблике kris__p__almaty.


На кадрах, снятых вечером у станции метро "Бауыржана Момышулы", рядом с остановкой, можно увидеть огромное скопление людей, которые вынужденно даже вышли на проезжую часть. Со слов автора видео, автобусы не останавливались на остановке, так как проезжали полные.

"Пересечение Бауыржана Момышулы-Абая, автобусы полные уезжают, народу валом. Куда смотрит, интересно, акимат Наурызбайского района? Это вообще нормально, что вот так люди все не могут уехать?" – возмущенно говорит алматинка.

На видео отреагировали в Управлении городской мобильности Алматы, где объяснили, почему образовалось столпотворение:

"По системе транспортного холдинга на данном участке наблюдается скопление людей на 10-15 минут, на время ожидания автобусов в часы пик".

В ведомстве отметили, что "транспортному холдингу дано поручение по анализу пассажиропотока и определения проблемных участков для принятия соответствующих мер".

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Ранее в Сети распространилось видео от 4 сентября, на котором видно переполненный учениками коридор. Замакима Астаны Есет Байкен признал, что такая ситуация имела место быть в школе №59 во время перемены.

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