Переполненную мопедами штрафстоянку обсуждают в Казнете

Накануне, 25 сентября 2023 года, в социальных сетях появилось видео штрафстоянки, переполненной мопедами. Предположительно, оно снято в Алматы. В полиции южной столицы Zakon.kz объяснили, почему так произошло.

Ролик опубликовали в Intsgram-паблике kris.p.original.

Пользователи Казнета негативно отреагировали на видео и предложили мопеды сдать на металлолом:

"Все на металлолом".

"Сколько жизней спасено!"

"Давно пора, столько аварий из-за них".

"Маловато, нужно больше, плохо работают".

"Правильно, ездят ужас как. Права нужны им и номера".

"Супер! Пока глушаки не переделают на бесшумные и не сдадут на права – не отдавать!"

"По сути, они сами себе выкопали яму, ездили бы тихо и соблюдая все ПДД, на них и никто не обратил бы внимание. И теперь им никто не запрещает ездить и зарабатывать просто ездите соблюдая закон Казахстана".

Другим же стало жалко владельцев мопедов, которые остались без дохода:

"Жаль ребят, без дохода и денег. Но есть в этом справедливость и правота закона!"

"А сколько людей молодых понабрали их в кредит, чтобы работать. Никто об этом не задумывался, сколько денег люди потеряют".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в городской департамент полиции, где объяснили, почему штрафстоянка переполнена мопедами.

"Очень много нарушений ПДД допускают водители мопедов... За восемь месяцев текущего года с участием мопедов в Алматы произошло 223 ДТП, в которых погибли восемь человек, еще 240 – получили травмы. Это очень плохая статистика. Поэтому большая часть этих мопедов доставляются (водворяются) силами патрульной полиции на специализированную штрафную стоянку за нарушение правил дорожного движения их владельцами". Пресс-служба ДП Алматы

По данным полиции мегаполиса, чаще всего водители мопедов нарушают:

правила перевозки пассажира;

проезд перекрестка на красный сигнал светофора;

движение без защитных элементов (шлем).

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