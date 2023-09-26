Переполненную мопедами штрафстоянку обсуждают в Казнете
Фото: скриншот видео
Накануне, 25 сентября 2023 года, в социальных сетях появилось видео штрафстоянки, переполненной мопедами. Предположительно, оно снято в Алматы. В полиции южной столицы Zakon.kz объяснили, почему так произошло.
Ролик опубликовали в Intsgram-паблике kris.p.original.
Пользователи Казнета негативно отреагировали на видео и предложили мопеды сдать на металлолом:
- "Все на металлолом".
- "Сколько жизней спасено!"
- "Давно пора, столько аварий из-за них".
- "Маловато, нужно больше, плохо работают".
- "Правильно, ездят ужас как. Права нужны им и номера".
- "Супер! Пока глушаки не переделают на бесшумные и не сдадут на права – не отдавать!"
- "По сути, они сами себе выкопали яму, ездили бы тихо и соблюдая все ПДД, на них и никто не обратил бы внимание. И теперь им никто не запрещает ездить и зарабатывать просто ездите соблюдая закон Казахстана".
Другим же стало жалко владельцев мопедов, которые остались без дохода:
- "Жаль ребят, без дохода и денег. Но есть в этом справедливость и правота закона!"
- "А сколько людей молодых понабрали их в кредит, чтобы работать. Никто об этом не задумывался, сколько денег люди потеряют".
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в городской департамент полиции, где объяснили, почему штрафстоянка переполнена мопедами.
"Очень много нарушений ПДД допускают водители мопедов... За восемь месяцев текущего года с участием мопедов в Алматы произошло 223 ДТП, в которых погибли восемь человек, еще 240 – получили травмы. Это очень плохая статистика. Поэтому большая часть этих мопедов доставляются (водворяются) силами патрульной полиции на специализированную штрафную стоянку за нарушение правил дорожного движения их владельцами".Пресс-служба ДП Алматы
По данным полиции мегаполиса, чаще всего водители мопедов нарушают:
- правила перевозки пассажира;
- проезд перекрестка на красный сигнал светофора;
- движение без защитных элементов (шлем).
29 июня 2023 года глава государства подписал поправки в законодательные акты республики по вопросам организации дорожного движения, которые регулируют передвижение мопедов и электросамокатов. Подробнее можете узнать по ссылке выше.
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