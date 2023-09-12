Сайгаки уничтожают посевы в Акмолинской области

Фермеры Акмолинской области наряду с засушливым летом теперь страдают еще и от нашествия сайгаков. Поголовье животных, которых принято считать находящимися под угрозой исчезновения, увеличивается с каждым годом, передает управление внутренней политики.

По информации управления сельского хозяйства, по результатам авиа-мониторинга количество сайгаков в 2021 году составляло порядка 40 тыс. голов, в 2022 году порядка 80 тыс. голов. В текущем году по данным акиматом районов общее поголовье сайгаков составляет более 200 тысяч.

Увеличение популяции животных обусловило уничтожение посевов и сенокосов, вследствие чего сельхозтоваропроизводители области терпят большие убытки в урожае.

Как дальше отметили в областном ведомстве, цифра потравленных сайгаками посевов уже составила порядка 80 тысяч гектаров. Не исключено, что она будет расти. Наиболее пострадавшие это зерносеющие районы – Атбасарский, Жаркаинский, Жаксынский, Егиндыкольский, Коргалжынский и Целиноградский.

Как отметил руководитель отдела сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства Егиндыкольского района Жариспек Жаканов, вопрос набегов сайги актуален каждый год. По информации рабочей группы и местных крестьянских хозяйств, в нынешнем году урон от набегов по району составил более 40 тыс. гектар.

"Вопрос сегодня решается управлением сельского хозяйства, либо возместят ущерб, нанесенный сайгаками, либо это будут другие меры в виде пролонгации договоров, кредитов или лизинговых платежей. В целом, 2 млн сайгаков это небольшое поголовье для территории Казахстана. В свое время их было больше. В чем здесь проблема? Проблему создал сам человек, нарушив миграционные пути движения сайгаков, по которым они всю жизнь передвигались, они по нему и будут передвигаться. Эти выводы сделали сами сельхозтоваропроизводители". Руководитель отдела сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства Егиндыкольского района Жариспек Жаканов

К слову, до принятия регулирования сайгаков на законодательном уровне для сохранности будущего урожая, необходимыми мерами для фермеров стали патрулирование границ полей с использованием авто-мототехники, объездчиков на лошадях, создание шумового фактора беспокойства на путях подхода сайгаков к сельскохозяйственным полям.