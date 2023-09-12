Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сайгаки уничтожают посевы в Акмолинской области

Сайгаки уничтожают посевы в Акмолинской области Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Фермеры Акмолинской области наряду с засушливым летом теперь страдают еще и от нашествия сайгаков. Поголовье животных, которых принято считать находящимися под угрозой исчезновения, увеличивается с каждым годом, передает управление внутренней политики.

По информации управления сельского хозяйства, по результатам авиа-мониторинга количество сайгаков в 2021 году составляло порядка 40 тыс. голов, в 2022 году порядка 80 тыс. голов. В текущем году по данным акиматом районов общее поголовье сайгаков составляет более 200 тысяч.

Увеличение популяции животных обусловило уничтожение посевов и сенокосов, вследствие чего сельхозтоваропроизводители области терпят большие убытки в урожае.

Как дальше отметили в областном ведомстве, цифра потравленных сайгаками посевов уже составила порядка 80 тысяч гектаров. Не исключено, что она будет расти. Наиболее пострадавшие это зерносеющие районы – Атбасарский, Жаркаинский, Жаксынский, Егиндыкольский, Коргалжынский и Целиноградский.

Как отметил руководитель отдела сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства Егиндыкольского района Жариспек Жаканов, вопрос набегов сайги актуален каждый год. По информации рабочей группы и местных крестьянских хозяйств, в нынешнем году урон от набегов по району составил более 40 тыс. гектар.

"Вопрос сегодня решается управлением сельского хозяйства, либо возместят ущерб, нанесенный сайгаками, либо это будут другие меры в виде пролонгации договоров, кредитов или лизинговых платежей. В целом, 2 млн сайгаков это небольшое поголовье для территории Казахстана. В свое время их было больше. В чем здесь проблема? Проблему создал сам человек, нарушив миграционные пути движения сайгаков, по которым они всю жизнь передвигались, они по нему и будут передвигаться. Эти выводы сделали сами сельхозтоваропроизводители".Руководитель отдела сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства Егиндыкольского района Жариспек Жаканов

К слову, до принятия регулирования сайгаков на законодательном уровне для сохранности будущего урожая, необходимыми мерами для фермеров стали патрулирование границ полей с использованием авто-мототехники, объездчиков на лошадях, создание шумового фактора беспокойства на путях подхода сайгаков к сельскохозяйственным полям.

Читайте также

Казахстан шенген МИД
В МИД Казахстана рассказали, что делают для облегчения получения шенгена
Полицейские Алматы обратились к водителям из-за рекламы на авто
Полицейские Алматы обратились к водителям из-за рекламы на авто
На какие нарушения прав потребителей чаще всего жалуются в Астане
На что чаще всего жалуются потребители в Астане
Анастасия Московчук
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
Налог на ТС, Казахстан, транспортный налог
Отменят ли в Казахстане транспортный налог с 1 января 2025 года
клевер
Любимчики удачи: какие знаки зодиака будет преследовать удача до конца сентября
дом
Цены на покупку и аренду жилья в Казахстане повысились
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления