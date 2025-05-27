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Общество

Фермеры в Акмолинской области не могут выгнать с полей сайгаков

Руководитель ТОО &quot;Сепе-1&quot; (Акмолинская область) Галымхан Саханов, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 10:59 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Руководитель ТОО "Сепе-1" (Акмолинская область) Галымхан Саханов 27 мая 2025 года попросил помочь решить проблему потравы посевов из-за нашествия сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что на протяжении пяти лет аграрии не могут решить проблему охраны своих полей от сайгаков. Крестьяне могут не получить урожай с полей, что создает угрозу продовольственной безопасности. На территории только трех районов Акмолинской области сайгаки нанесли миллиарды тенге ущерба на площади 300 тыс. га.

"У нас в хозяйстве – это около 20 тысяч гектаров земли. Сегодня пятый день, как 10 экипажей автомобилей и мотоциклов пытаются выгнать их с полей и сохранить посевы. Люди работают на пределе человеческих возможностей, с рассвета до ночи за рулем и не видят просвета. Лаву многотысячных сайгаков не останавливают ни машины, ни звуковые сигналы, ни реки. При встрече с ними в поле человека одолевает ужас. Труженики, которые обеспечивают нас хлебом, обязаны сегодня решать проблему государственной важности. Они находятся в отчаянии и видят свое бессилие", – заявил Галымхан Саханов.

Он предложил контролировать и регулировать поголовье расплодившихся животных. Изымать из природы рогачей и сегалеток для получения дешевого, экологически чистого мяса, а также продавать дерриваты.

"Минсельхозу открыть предприятие по выпуску заборов для ограждения полей с выдачей льготного кредита и приемлемыми ценами для погашения. Это надо начинать сегодня. Все лето еще впереди", – сообщил фермер.

Еще одно предложение – вести журнал ежегодной миграции с уведомлением сельхозпроизводителей о местонахождении сайгаков и прогнозом примерного прибытия. А после составления актов потравы пострадавшим хозяйствам произвести пролонгацию по кредитам и сделать их гибкими в графике.

В марте этого года на Национальном курултае глава государства отметил, что благодаря борьбе с браконьерством и принятым комплексным мерам численность сайгаков в стране значительно увеличилась. Несмотря на снижение риска их исчезновения, появились новые вызовы – рост нагрузки на экосистему, ущерб сельскому хозяйству и угроза ухудшения эпизоотической ситуации. Согласно официальным данным, численность сайгаков в Казахстане превысила 4 млн особей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в мае начался окот сайгаков.

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Бауыржан Муканов
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