В рамках проекта "Модернизация сельского здравоохранения" открылся первый ФАП по стране

В селе Барбастау Теректинского района Западно-Казахстанской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщает Zakon.kz.

Пункт оказания первой медицинской помощи сможет принимать до 13 пациентов в смену, оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. В соответствии с Посланием Президента страны в рамках национального проекта по модернизации сельского здравоохранения в регионе запланировано строительство 50 объектов первичной медико-санитарной помощи, куда вошли врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские медицинские пункты, а также модернизация двух межрайонных больниц с расширением койко-мест и новых отделений. На эти цели выделено из республиканского бюджета 3,6 миллиарда тенге и начато строительство 12 из 24 запланированных на 2023-2024 годы объектов.

"Основная задача медицинской сферы – увеличить продолжительность жизни и улучшить здоровье наших граждан. Для этого усиливается подготовка профессионально квалифицированных кадров и профилактическая работа в системе здравоохранения, восстанавливается сельская медицина. Модернизация сельского здравоохранения позволит улучшить медицинскую инфраструктуру на селе, чтобы жители могли получать медицинскую помощь, не выезжая в районные центры и в город. В составе нового ФАПа будут работать фельдшер, акушер и медсестра", – сказала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Гульнар Абдрахманова.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Все медучреждения в районе оснащаются необходимым медицинским оборудованием, мебелью и т.д., для оказания качественной медицинской помощи на селе, что поспособствует укреплению здоровья сельского населения, своевременной профилактической оздоровительной работе, выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии, проведению скрининговых обследований.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В селе Барбастау проживает около тысячи человек. Теперь поправить свое здоровье сельчане смогут в родном селе. В строительство ФАПа, общей площадью 228 квадратных метров, которое в кратчайшие сроки построила строительная компания "Альтаир", вложено 253,5 миллиона тенге.

"Нашу радость не передать словами. В новом медицинском здании есть дневной стационар, оборудованные лечебные и прививочные кабинеты. Теперь сельчане могут получать необходимую первую медицинскую помощь от специалистов, не покидая родного села. Раньше, чтобы получить лечебные процедуры, мы ездили в районный центр Теректі. Единственное, что попросили жители, чтобы в наше село приехал квалифицированный врач", – высказала слова благодарности от имени всех жителей села Барбастау ветеран труда Кымбат Мусаева.