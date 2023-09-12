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В Акмолинской области построят 14 школ и 5 детсадов

чиновники планируют построить школы в Акмолинской области Фото: Рамиль Дусумов
Управлением строительства, архитектуры и градостроительства ведется реализация по 24 объектам образования, это14 школ на 5552 места, 5 детских садов на 1286 мест, 4 общежития на 1200 мест, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно на брифинге для представителей СМИ, организованном региональной службой коммуникаций.

"Работа ведется в 8 районах области: Аккольском, Аршалынском, районе имени Биржан Сал, Сандыктауском, Целиноградском районах и городах Степногорск, Косшы и Кокшетау. В области создадут еще 5552 ученических места, на сегодняшний день идет пристройка к средней школе №4 города Акколь Акколького района. Строительство школ на 300 мест в поселке Жибек Жолы Аршалынского района, школа на 120 мест в селе Отемис Целиноградского района, на 1200 ученических мест в городе Косшы", – сообщил заместитель руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.

Он также отметил, что до конца года планируется завершить строительство четырех школ, а точнее, школы на 300 мест в селе Жалтырколь Аршалынского района, на 80 мест в поселке Жанажол Целиноградского района, на 300 мест в поселке Бестобе города Степногорск, а также пристройку к школе-интернату №4 в Кокшетау.

Сообщается, что еще 5 школ, которые будут вмещать в себя 2860 учащихся, будут достроены в следующем году. Из крупных две школы в городах Кокшетау и Косшы на 1200 мест, также в Буланды района имени Биржан сал и в поселке Петровка Сандыктауского района появятся школы на 80 ученических мест, и на 300 мест построят школу в селе Шубары Целиноградского района.

Помимо школ, продолжается строительство пяти садиков, ожидается открытие трех детских садов в Кокшетау, одного – в городе Косшы и еще одного – в Целиноградском районе.

"Два детских сада на 446 мест в городе Кокшетау запланированы к вводу в текущем году, из них на 280 мест будет расположен в поселке Нурлыкош. Еще три детских сада на 840 мест переходят на следующий год, один из них будет для детей с нарушением речи в городе Кокшетау, который охватит 280 детей. Еще два садика по 280 мест будут достроены в городе Косшы и поселке Караоткел Целиноградского района", – пояснил Азамат Байкуанышев.

Как стал известно на пресс- конференции, управлением ведется работа, направленная на улучшение условий проживания студентов, строится 4 общежития на 1200 мест в городе Кокшетау.

Все школы, входящие в нацпроект "Комфортная школа", будут построены в планируемый срок, в области запланировано строительство 18 школ на 22 600 ученических мест. В следующем году будет презентовано 9 школ проектной мощностью 12 200 мест. На 2024-2025 годы планируется построить еще 9 школ проектной мощностью 10 400 мест.

Как сообщили в Управлении строительства, архитектуры и градостроительства, по всем запланированным к строительству школам определены земельные участки, получены соответствующие акты, к девяти из них определены подрядные организации и ведутся работы по забивке свай.

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