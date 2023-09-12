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На большей части Казахстана ожидаются туман, гроза и сильный ветер

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях страны на 13 сентября, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается временами гроза.

На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается гроза.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на юге области 15-20 м/с.

В в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Улытауской области ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. На северо-западе, юго-западе, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, востоке области туман. На северо-западе, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ночью и утром туман.

На севере, западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, востоке области, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

На юго-востоке, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области туман.

На востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

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